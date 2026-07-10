2026.7.10 18:30スマホ・PC
ドコモ、より安全な「準固体モバイルバッテリー」を販売 店頭では9月30日まで880円割引
NTTドコモは、電池内部の液体含有量を抑え、さらなる安全性を実現した1万mAhのモバイルバッテリー「準固体モバイルバッテリー01M」を7月10日から全国のドコモショップと「ドコモ オンラインショップ」で販売する。あわせて、不要になったモバイルバッテリーの無料回収を全国のドコモショップで開始する。写真ギャラリー
サイズは従来のモバイルバッテリーと同程度で、機内持ち込みも可能。最大45W USB PDに対応しており、最大2台の機器を同時充電できる。カラーはブラックとホワイトの2色。ドコモオンラインショップ価格は5500円。
なお、店頭では9月30日まで、通常価格から880円を割り引く「準固体モバイルバッテリー01M 発売記念割」を実施する。
またドコモは、資源循環型社会の実現に向けた取り組みの一環として、ユーザーが現在保有する、過去にドコモから購入した不要なモバイルバッテリーの無料回収を、ドコモショップ（d garden含む）で開始する。回収したモバイルバッテリーは、適切にリサイクル処理を行う。
過去にドコモが販売した不要なモバイルバッテリーの無料回収も開始準固体モバイルバッテリーとは、電池内部の液体含有量を約7％に抑え電解質をゲル状（準固体）にすることで、従来の液体型の製品に比べ、液漏れや気化がより発生しづらく、安全性や製品寿命が向上したモバイルバッテリー。高い安全性に加え、充放電を繰り返しても劣化しにくく、従来の約2倍（同社比）となる約2000回の繰り返し充電が可能。また、0～+40℃の周囲温度において安定した動作を維持するため、真夏のキャンプや野外イベントといった屋外環境でも安全に使用できるとしている。
サイズは従来のモバイルバッテリーと同程度で、機内持ち込みも可能。最大45W USB PDに対応しており、最大2台の機器を同時充電できる。カラーはブラックとホワイトの2色。ドコモオンラインショップ価格は5500円。
なお、店頭では9月30日まで、通常価格から880円を割り引く「準固体モバイルバッテリー01M 発売記念割」を実施する。
またドコモは、資源循環型社会の実現に向けた取り組みの一環として、ユーザーが現在保有する、過去にドコモから購入した不要なモバイルバッテリーの無料回収を、ドコモショップ（d garden含む）で開始する。回収したモバイルバッテリーは、適切にリサイクル処理を行う。
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外部リンク
「準固体モバイルバッテリー01M＜ホワイト／ブラック＞」＝https://onlineshop.docomo.ne.jp/products/accessories/details/AFU39207 NTTドコモ＝https://www.docomo.ne.jp/
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