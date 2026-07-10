軽量・小型の本格アウトドアウオッチ「PRO TREK」　カラビナ付きなど3モデル

PRJ-01-1／PRJ-01AE-8／PRJ-01AE-7

軽量でユニセックスなサイズ感

全面蓄光ダイアル

カシオ計算機は、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK（プロトレック）」の新製品として、軽量・小型モデル「PRJ-01-1／PRJ-01AE-8／PRJ-01AE-7」を7月10日に発売する。ケース幅39.1mm、厚さ11.6mmというコンパクト設計で、手首が細い人でも快適に身に着けられる装着感を実現した。バンドの余り部分を内側にすっきりと収納できる新構造を採用し、着用時の見た目に配慮した。「PRJ-01AE」はカラビナが付属し、腕だけでなくリュックやウェアへ取り付けることが可能。このバンドは引き通し構造で、工具を使うことなく簡単に着脱でき、その日のスタイルやシーンに合わせて使い分けることができる。カラーは、ブラック×イエロー（PRJ-01-1）、ホワイト×オレンジ（PRJ-01AE-7）、グレー×ライトブルー（PRJ-01AE-8）の3色。シンプルなベースカラーに映えるポップな差し色が、大自然の中でさりげない遊び心を演出する。機能面では、10気圧防水と、電池切れの不安を軽減するソーラー駆動に対応。暗所では全面蓄光ダイアルが光り、夜間やテント内でも安心だ。バンドやケースにはバイオマスプラスチックを使用しており、持続可能な素材で自然と共生するデザインを追求した。価格は、PRJ-01-1が2万5300円、カラビナ付きのPRJ-01AE-7とPRJ-01AE-8が3万1350円。