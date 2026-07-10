2026.7.10 18:00スマホ・PC
軽量・小型の本格アウトドアウオッチ「PRO TREK」 カラビナ付きなど3モデル
カシオ計算機は、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK（プロトレック）」の新製品として、軽量・小型モデル「PRJ-01-1／PRJ-01AE-8／PRJ-01AE-7」を7月10日に発売する。写真ギャラリー
「PRJ-01AE」はカラビナが付属し、腕だけでなくリュックやウェアへ取り付けることが可能。このバンドは引き通し構造で、工具を使うことなく簡単に着脱でき、その日のスタイルやシーンに合わせて使い分けることができる。
カラーは、ブラック×イエロー（PRJ-01-1）、ホワイト×オレンジ（PRJ-01AE-7）、グレー×ライトブルー（PRJ-01AE-8）の3色。シンプルなベースカラーに映えるポップな差し色が、大自然の中でさりげない遊び心を演出する。
機能面では、10気圧防水と、電池切れの不安を軽減するソーラー駆動に対応。暗所では全面蓄光ダイアルが光り、夜間やテント内でも安心だ。バンドやケースにはバイオマスプラスチックを使用しており、持続可能な素材で自然と共生するデザインを追求した。
価格は、PRJ-01-1が2万5300円、カラビナ付きのPRJ-01AE-7とPRJ-01AE-8が3万1350円。
軽量でユニセックスなサイズ感ケース幅39.1mm、厚さ11.6mmというコンパクト設計で、手首が細い人でも快適に身に着けられる装着感を実現した。バンドの余り部分を内側にすっきりと収納できる新構造を採用し、着用時の見た目に配慮した。
「PRJ-01AE」はカラビナが付属し、腕だけでなくリュックやウェアへ取り付けることが可能。このバンドは引き通し構造で、工具を使うことなく簡単に着脱でき、その日のスタイルやシーンに合わせて使い分けることができる。
カラーは、ブラック×イエロー（PRJ-01-1）、ホワイト×オレンジ（PRJ-01AE-7）、グレー×ライトブルー（PRJ-01AE-8）の3色。シンプルなベースカラーに映えるポップな差し色が、大自然の中でさりげない遊び心を演出する。
機能面では、10気圧防水と、電池切れの不安を軽減するソーラー駆動に対応。暗所では全面蓄光ダイアルが光り、夜間やテント内でも安心だ。バンドやケースにはバイオマスプラスチックを使用しており、持続可能な素材で自然と共生するデザインを追求した。
価格は、PRJ-01-1が2万5300円、カラビナ付きのPRJ-01AE-7とPRJ-01AE-8が3万1350円。
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外部リンク
「PRJ-01特設サイト」＝https://www.casio.com/jp/watches/protrek/products/collection/prj-01/ 「PRJ-01AE-8」＝https://www.casio.com/jp/watches/protrek/product.PRJ-01AE-8/ 「PRJ-01AE-7」＝https://www.casio.com/jp/watches/protrek/product.PRJ-01AE-7/ 「PRJ-01-1」＝https://www.casio.com/jp/watches/protrek/product.PRJ-01-1/ カシオ計算機＝https://casio.jp/
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