DVD・CD再生、音楽CDの録音、メディアプレーヤーの3WAY仕様のDVDプレーヤー

400-MEDI052

どこでも手軽に使えるUSB給電で動く

1台で多彩な用途に対応

テレビとはHDMIケーブルまたはAVケーブルで接続

多彩な給電方法に対応

サンワサプライは9月19日に、DVD／CDプレーヤー、音楽CDの録音、メディアプレーヤーの3種類の用途で使える3WAY仕様の、DVDディスクと同じくらいのサイズで、USB給電によってどこでも手軽に使える小型DVD・CDプレーヤー・メディアプレーヤー「400-MEDI052」を、公式オンラインショップ「サンワダイレクト」にて発売した。税別価格は6800円。「400-MEDI052」は、DVD／CDの再生はもちろん、音楽CDをMP3形式でmicroSDカードやUSBメモリーに録音可能で、USBメモリーやmicroSDに保存した動画・音楽ファイルの再生にも対応し、さまざまなシーンで活用できる小型DVD・CDプレーヤー・メディアプレーヤー。DVDを再生したい場合は、本体にUSB電源を接続するとともに、本体とテレビをHDMIケーブルまたはAVケーブルで接続するだけで、シンプルなボタン設計で機械が苦手な人でも使いやすいリモコンが付属する。電源は、USB-ACアダプタやUSB対応カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを選択可能で、テレビだけでなくプロジェクターにも接続できるので、展示会やイベント会場でのサイネージ用途にも使える。そのほか、CPRM対応なため地上デジタル放送番組を録画したDVDも再生可能で、リージョンフリー設計なので海外ディスクも楽しめる。また、本体には直径3.5mmのイヤホンジャックも備えている。