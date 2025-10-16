西日本最大の「ユニクロ」が梅田に！ヨドバシの「LINKS UMEDA」が大規模リニューアル

LINKS UMEDAの大規模リニューアルが今秋より順次開始

「Evolution!」のコンセプトで新たな価値を提供する

リニューアル後のLINKS UMEDAの外観イメージ

2階には「JIKKO／實光刃物」が移転リニューアルオープン

5階にオープンする関西初出店の

「キャラトラステーション」店舗イメージ

6階にリニューアルオープンする

「眼鏡市場」の店舗イメージ

6階には「トルトラップ」と「ユニオンステーション」の新業態ミックスショップ（上）や、

「コール＆レスポンス」（中）も出店。「TRANS CON TINENTSリンクス梅田店」は

移転リニューアルオープン

「うまいもん酒場 源喜」提供メニューのイメージ

「漁師酒場あらき」提供メニューのイメージ

「堂山食堂」提供メニューのイメージ

「餃子とセアブラおでん 梅田のしんちゃん」提供メニューのイメージ

「桐麺」提供メニューのイメージ

ヨドバシ建物は今秋から、複合商業施設「LINKS UMEDA（リンクス梅田）」（大阪府大阪市）における26店舗の大規模リニューアルを順次開始する。LINKS UMEDAは、2019年11月にオープンしたヨドバシカメラと一体となった複合商業施設で、今回のリニューアルではファッション、雑貨、サービス、グルメ各カテゴリーにおいて、「Evolution!」をコンセプトに来店客のライフスタイルをさらに豊かにする商業施設への進化を目指す。1・2階ではユニクロLINKS UMEDA店が2フロアに増床・拡大され、西日本最大の店舗でありユニクロのグローバル旗艦店となる「UNIQLO UMEDA」としてリニューアルオープンする。1階は、フルラインアップのウィメンズ商品を展開し、グループブランド「PLST（プラステ）」「コントワー・デ・コトニエ」「プリンセス・タム・タム」もラインアップすることで、トータルコーディネートを提案する。さらに、季節の花を気軽に買える「UNIQLO FLOWER」も登場し、日常に彩りを添える。2階は、多様なライフスタイルに寄り添うメンズアイテムを豊富に取り揃えるほか、大阪を代表する企業や梅田の人気店舗とのコラボレーション商品に加えて、ユニクロ商品の リペア（修理）やリメイク（刺繍）を行う「RE.UNIQLO STUDIO」も新たに展開していく。他のフロアにも、関西初出店・大阪市内初出店の新店舗やリニューアル店舗などが、続々とオープンを予定している。2階には、明治33年の創業で120年以上の歴史を誇る堺市発の包丁専門店「JIKKO／實光刃物」が、10月24日に移転リニューアルオープンする。5階には、人気キャラクターのバッグや小物をはじめ、旅行や出張に適したトラベルグッズを豊富に用意する専門店「キャラトラステーション」が、10月18日に関西初出店し、ここでしか手に入らない限定アイテムも取り揃える。6階には、特にLINKS UMEDAで人気のメガネブランドを大幅に拡充した「眼鏡市場」が10月24日にリニューアルオープンする。さらに、アメリカンカジュアルをベースに素材とディテールにこだわったタウンウェアを展開する「トルトラップ」と、「さりげない上品さ」をキーワードに大人向けの着心地にこだわったアイテムを展開する「ユニオンステーション」の、2ブランドの新業態ミックスショップが9月3日にオープンするほか、「着ない時間まで、デザインした服。」をコンセプトに、パパの洋服界隈の課題解決に特化した福岡発のメンズブランド「コール＆レスポンス」が、大阪市内に初出店を果たす。また、メンズアパレルの「TRANS CON TINENTSリンクス梅田店」が9月12日に移転リニューアルオープンした。7階には、旅行代理店の「HIS」が10月1日に拡張リニューアルオープン、同じく旅行代理店の「近畿日本ツーリスト」が10月10日に移転拡張リニューアルオープン、「SUIT SQUARE」が11月1日にリニューアルオープン、アイウェアブランド「OWNDAYS」が11月1日にオープン、眼鏡・サングラス・コンタクトの「ハートアップ」が11月20日に移転リニューアルオープンする。また、シューズを取り扱う「アシックスウォーキング」が8月15日に、同じくシューズを取り扱う「REGAL」が9月19日に、それぞれ移転リニューアルオープンしている。地下1階の、粋な飲み屋やB級グルメが揃う「オイシイもの横丁」には、大阪の名店・人気店を中心に新たに7店舗がオープンする。10月1日にオープンした「うまいもん酒場 源喜」は関西初出店となり、新鮮な魚介とオーブンを使った創作グリル料理などを楽しめる。高知県の現役漁師が営む本格海鮮居酒屋「漁師酒場あらき」は、梅田エリア4店舗目として10月24日にオープンする。名物ハムカツを中心に気軽に昼呑み、夜呑みが楽しめる「堂山食堂」は11月16日のオープンで、LINKS UMEDA限定となる名物ハムカツの新作「マルゲリータハムカツ」も味わえる。肉汁餃子と新名物「大阪セアブラおでん」を看板に据えた活気あふれる酒場「餃子とセアブラおでん 梅田のしんちゃん」は11月19日にオープンする。2014年創業以来、「麺が主役」を掲げて名物「桐玉」で人気を集めてきた、ラーメン・つけ麺の「桐麺」が、12月1日に梅田エリア初出店。ほかにも、8階にはラーメン・つけ麺の「舎鈴」が梅田エリア2店舗目として12月17日にオープンするとともに、大阪讃岐うどんの「難波千日前 釜たけうどん」が12月5日に移転リニューアルオープンする。また、地下1階の「ゴンチャ」は11月21日にリニューアルオープンし、ブランドカラーであるゴンチャレッドを基調とした洗練された店舗デザインに生まれ変わる。