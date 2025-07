PASMO、Wear OS by Google搭載のスマートウォッチで利用可能に

PASMOがWear OS搭載スマートウォッチに対応

電車やバス、買い物が便利に。定期券も使える

PASMO協議会は6月30日に、PASMOがGoogleの提供する「Wear OS by Google」搭載スマートウォッチで利用可能になったことを発表した。今回の、PASMOのWear OS by Google搭載スマートウォッチへの対応にともない、対応するスマートウォッチにペアリング済みのAndroid端末からPASMOを移して利用することで、スマートウォッチから電車やバスへの乗車、買い物などの支払いができるようになる。さらに、Wear OS by Google搭載スマートウォッチとしてははじめて、定期券としての利用も可能になった。対応スマートウォッチは、Google Pixel Watch 3/2/1、Samsung Galaxy Watch Ultra/7/Watch6 Classic/6(いずれも日本で購入した端末のみ)で、今後は対応機種の拡大も予定している。なお、1つのGoogleアカウントに発行できるPASMOは1枚で、「Google ウォレット」アプリを利用してペアリングしたAndroid端末またはスマートウォッチのどちらかに、いつでも簡単にPASMOを移行して使える。