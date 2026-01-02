ガンプラPOP UPイベント「ビック有楽町 BASE」開催　「PG UNLEASHED 1／60 ν（ニュー）ガンダム」を先行展示！

新商品販売や大型モデル展示などファン必見！

ビックカメラは、家電小売業初となる、BANDAI SPIRITSが提供する「機動戦士ガンダム」シリーズのプラモデル（以下、ガンプラ）発売45周年を記念したPOP UPイベント「ビック有楽町 BASE」をビックカメラ有楽町店で1月2日から12日まで実施する。POP UPイベントでは、ガンプラ45周年の歴史と進化を「見て・選んで楽しめる」場として、既存の人気アイテムから最新作まで40種類以上のガンプラを販売する。1月2日から9日までは、ビックカメラ有楽町店 1階特設会場でガンプラ既存品を販売するほか、25年放送のシリーズ最新作『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』から「HG 1／144 GQuuuuuuX」を含む話題の機体を中心としたガンプラを展示する。1月10日から12日までは、1階特設会場に加え、店頭ピロティーを装飾し、イベント規模を拡大。1月10日発売の新商品「HG 1／144 GQuuuuuuX（エンディミオン・ユニット覚醒時）」を含むガンプラを販売する。さらに、1月31日発売予定の「PG UNLEASHED 1／60 ν（ニュー）ガンダム」を先行展示する。ガンプラの“究極”を目指し、最新技術を投入した「PG UNLEASHED 1／60 νガンダム」の価格は6万6000円。ガンプラは25年に45周年を迎えた。ガンダムシリーズも前年に45周年を迎え、25年は宇宙世紀以外の「オルタナティブシリーズ」である『新機動戦記ガンダムW（ウイング）』30周年企画や『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年企画などが実施された。劇場版最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は1月30日公開予定。