「エディオン岡山本店」、4月3日にグランドオープン！

「エディオン岡山本店」の外観イメージ

オープニングイベントを3日間にわたって開催

店内に「ウォッチスクエア」と「トレカ・キャピタル」を新設

アクセスマップ

オープニング3日間限定イベントでは、

各日、「家電の無料点検」を実施する（画像はイメージ）

エディオンは、1998年から約28年間営業していた「エディオン下中野店」を建て替え、「エディオン岡山本店」として4月3日にグランドオープンする。建替リニューアルとなるエディオン岡山本店は、売場面積を約1.7倍と大幅に増床し、新たに電動自転車やお酒、ペット用品などの取り扱いを開始する。従来から取り扱っていた家電製品やリフォーム商品などの品揃えも拡充する。また、店内には、国内外の幅広いブランドの時計を取り扱う「ウォッチスクエア」やトレーディングカードの専門店「トレカ・キャピタル」を新設する。売場面積は6613平方メートル（約2000坪）で、取り扱い商品は映像家電商品、情報家電商品、生活家電商品、季節家電商品、携帯電話、リフォーム、太陽光発電システム、おもちゃ、ゲーム・関連品、トレーディングカード、腕時計、電動自転車、中古スマートフォン・タブレットなど。営業時間は10～20時。所在地は岡山県岡山市北区下中野441、駐車場台数は381。4月3日から5日までの3日間、オープニング限定イベントも開催する。各日、先着1000人に来店記念品を進呈するほか、期間中に合計3000円以上購入すると参加できる抽選会を開催する。