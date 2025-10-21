エディオン×ニトリが共同開発した「加湿器」、ふたを開けずに上から直接給水できる

タンク運べるらく給水加湿器

タンクを外してシンクや洗面台で給水もできる

タンクは取り外し可能＆取っ手付き（左）で、

ふたを開けずに給水することもできる

抗菌樹脂を使用した水タンクは丸洗いが可能

LEDライトの点灯イメージ

アロマオイルを入れて香りを楽しみつつ加湿も

エディオンは10月24日に、ニトリと共同開発した「タンク運べるらく給水加湿器」の販売を、公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始する。カラーは、ホワイト、ダークグレー、モカの3色。価格は3990円。「タンク運べるらく給水加湿器」は、加湿器を使用するにあたって負担となる、給水やお手入れの手間を解決する超音波式加湿器。ふたを開けることなく、そのまま上から給水でき、水タンクは取り外しが可能で取っ手付きなので移動しやすく、シンクや洗面台でも給水できる。水タンクの素材に抗菌樹脂を採用するとともに、取り外してまるごと洗えるので、衛生さを保てる。HIGH・MIDDLE・LOWの3段階での加湿量調整に対応し、鉄筋洋室6畳（木造なら3畳）の部屋なら、HIGHモードで約12時間の連続加湿が可能で、就寝時から朝まで部屋を加湿できる。また、ナイトライト代わりになり寝室での使用に便利なLEDライトを備えている。アロマオイルにも対応しているため、加湿しつつ好みの香りを楽しめる。そのほか、2時間・4時間・8時間で設定可能なオフタイマーも備えている。