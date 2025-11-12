エディオン、ニトリと共同開発した「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」

ナノうるおいミスト美髪ドライヤー

「髪を乾かす」から「髪をケアする」に変化

髪を乾かしつつ「ナノうるおいミスト」で髪をケアしてくれる

「フィルタークリーンモード」での動作イメージ

エディオンは11月18日に、ニトリと共同開発した「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」（NL701）の販売を、「エディオン」店舗（一部、取り扱いがない店舗あり）および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始する。カラーは、ホワイト、ダークグレーの2色。価格は1万4900円。「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」は、「ナノうるおいミスト」を高濃度マイナスイオンとともに放出することによって、毎日のヘアドライを通して髪の水分保持力を高める効果が期待できるドライヤー。温風と冷風を数秒おきに自動で切り替えることで髪へのダメージを軽減し、髪の艶を向上させる「温冷循環モード」と、50℃以下のやさしい温風で髪を乾かして髪と頭皮へのダメージを抑える「ソフトケアモード」を搭載しており、どちらのモードでも「ナノうるおいミスト」が放出されるため、特別なケアを行うことなく自然にヘアケアができる。あわせて、高効率ブラシレスDCモーターの採用によって大風量化を実現したほか、コンパクトで取り回しがしやすく、ノズルの短いT字型デザインを採用している。さらに、お手入れ用の「フィルタークリーンモード」を備えており、フィルターを外してファンを逆回転させることで、吸込口に付着したホコリや髪の毛が落としやすくなる。