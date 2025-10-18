エディオン×ニトリが共同開発した「LEDシーリングライト」

ニトリと共同開発したLEDシーリングライトが販売開始

明るさと光の色を11段階で調節できる

木目調でインテリアになじむデザインを採用

明るさや色の調整イメージ

エディオンは10月17日に、ニトリとの共同開発商品である「シーリングライト NS003 6／8／12JDCLBR」の販売を、一部の「エディオン」店舗および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始する。価格は、6畳用の「シーリングライト NS003 6JDCLBR」が7990円、8畳用の「シーリングライト NS003 8JDCLBR」が8990円、12畳用の「シーリングライト NS003 12JDCLBR」が9990円。「シーリングライト NS003 6／8／12JDCLBR」は、温かみのある木目調デザインが特徴のLEDシーリングライトで、リビングや寝室などに設置すれば、リラックスできる空間を演出してくれる。付属のリモコンを使えば、明るさと光の色をそれぞれ11段階で調整可能となっているほか、シーンにあわせてダイレクトに切り替えられる、「くつろぎ」ボタン（電球色100％の明るさ）と「さわやか」ボタン（昼光色100％の色）も備える。6畳用・8畳用・12畳用いずれも、固定エネルギー費効率は1Wあたり120lmと優れた省エネ性能を達成している。