エディオンとニトリが開発した、キャスター付きで移動が楽な「TVスタンド」

「セッティングフリーTVスタンド」の設置イメージ

ハンドルをくるくる回しながら軽い力で高さ調整が可能

キャスター付きで移動させやすい

高さは「くるくるハンドル」で簡単に調整できる

転倒リスク低減ストッパーを備えるほか壁寄せでの設置も可能で、

ケーブルガイドで配線をすっきりとまとめられる

エディオンは9月26日に、ニトリとの共同開発商品「セッティングフリーTVスタンド」を、公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて先行販売する。価格は2万9900円。10月中旬からは、一部の「エディオン」店舗での販売も予定している。「セッティングフリーTVスタンド」は、32～65インチのテレビに対応する、キャスターおよび無段階高さ調整機能を備えたテレビスタンドで、リビング・ダイニング・寝室といった好みの場所に設置して、適した高さでテレビ視聴を楽しめる。キャスターは、低床のベース部分に6個取り付けられ、テレビを設置したい場所までスムーズに移動できる。移動させやすいため、掃除やテレビ背面への配線の際にストレスとならない。高さは、背面に搭載された「くるくるハンドル」から無段階で、最大350mmのストロークで調整可能となっており、「くるくるハンドル」は軽い力で回せるので、視聴スタイルに合わせてテレビを取り付けたまま簡単に高さ調整ができる。さらに、転倒リスク低減ストッパーを備えているため、壁がない場所でも設置可能で、壁寄せにも対応しており、壁～テレビ背面を約16cmの省スペースで置ける。なお、壁寄せでの設置時には、転倒リスク低減ストッパーは本体に収納できる。また、背面にはケーブルガイドも備えているので、配線をすっきりとまとめられる。そのほか、パーツごとのユニット構造によって組み立ての手間を大幅に低減するとともに、震度7相当の振動試験をクリアする安全性を実現している。