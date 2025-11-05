倒しても水が漏れにくい 給水も簡単で卓上にピッタリ サンワサプライの超音波式加湿器「USB-TOY103W」

サンワサプライから使いやすい超音波加湿器が登場

フタを開けずに給水！ シンプル操作で最大20時間使える

USB-TOY103W

上から給水できる

倒してもこぼれにくいからデスクの上でも安心

ボタンは二つだけのシンプル設計

やさしく光るLEDライトを搭載

サンワサプライは10月31日、USB電源で動作する、超音波式加湿器「USB-TOY103W」を公式オンラインショップや家電量販店などで発売した。標準価格は3630円。新製品は、フタを開けずに給水でき、手軽に使えるUSB電源式の超音波式加湿器。PCなどから給電しておけば、電池切れの心配はない。インターフェースはUSB Type-Cを採用する。そのまま給水ボタンを押しながら、上部から給水できるほか、フタを開けてタンクに直接給水も可能。うっかり倒してしまっても、水がこぼれにくく、デスクやベッドサイドで使用しても安心だ。操作ボタンは、電源ボタンとタイマー切替ボタンの二つだけでシンプルな操作方式を採用。タイマーは、8時間、4時間、2時間、1時間の4段階。運転モードは「連続運転」とON・OFFを繰り返す「リズム運転」の2種類の運転モードを用意した。このほか、ナイトライトとしても役立つやさしく光るLEDライトを搭載する。タンク容量は400ml。通常の連続運転で10時間、リズム運転で20時間の連続運転が可能だ。サイズは幅94×奥行94×高さ144mmで、重さは約225g。付属のUSBケーブルの長さは1m。