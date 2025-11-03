ニコンのカメラを“めじるし”に！ ガシャポン「Nikon めじるしアクセサリー」登場 全10種

ニコン×バンダイのガシャポンが登場

ニコンのカメラが“めじるし”に！ 傘やペットボトル いろんなところにつけられる

自分の持ち物の“めじるし”に！

ニコンイメージングジャパンとバンダイは10月第5週から、オリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」で「Nikon めじるしアクセサリー」の販売を開始した。価格は1回300円で、全10種類をラインアップする。「Nikon めじるしアクセサリー」は、ニコンが製造・販売するカメラをカニカン＆シリコンパーツ付きの全高約2.3cmにしたマスコット。付属のカニカンとシリコンパーツを傘やペットボトルなどにつけることで、自分の持ち物の”めじるし”として使用できる。全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズで入手可能だ。ラインアップは以下の通り。・Nikon Z fc：NIKKOR Z DX 16-50mm f／3.5-6.3 VR （ブラック／シルバー）・Nikon D5500：AF-S DX NIKKOR 18-55mm f／3.5-5.6G VR II （ブラック／レッド）・COOLPIX S3700 （ピンク／シルバー）・COOLPIX W100 （ブルー／マリン）・Nikon 35Ti・Nikon 28Ti