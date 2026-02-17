求人DB「HITO-Linkエージェント」、利用エージェント数1000社突破

求人データベース「HITO-Linkエージェント」の

利用エージェント数が2025年12月末時点で1000社を突破

採用管理システム連携でやり取りを効率化

「HITO-Linkエージェント」によるコミュニケーション効率化イメージ

パーソルイノベーションは2月10日に、同社の展開する求人データベース「HITO-Linkエージェント」における、2025年12月末時点での利用エージェント数が1000社を突破したことを発表した。「HITO-Linkエージェント」は、2025年7月の人材紹介会社向けサービス開始以来、企業と人材紹介会社の円滑な連携を支援しており、求人掲載数は業界最大級となる約8万件に達している。従来、採用企業と人材紹介会社の間で発生していた、情報共有や進捗確認の手間を削減して、コミュニケーションを効率化することによって、採用決定までの時間を短縮して採用スピードの向上と質の高いマッチングを実現する。人材確保の難易度が高まる中で、採用活動の効率化や情報共有の円滑化を求める声が高まっていることから、今回の「HITO-Linkエージェント」におけるサービス開始から6カ月での、利用エージェント数1000社突破に至った。なお、「HITO-Linkエージェント」では3月までの期間、月額費用が無料になるキャンペーンを開催している。