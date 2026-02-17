カーセブン、人気漫画『頭文字D』とコラボキャンペーン

「カーセブン」と「頭文字D」との

カーセブンデジフィールドは2月7日～3月31日の期間、同社の展開する中古車買取チェーン「カーセブン」の全国店舗において、漫画「頭文字D」とのコラボレーションによる「カーセブン×頭文字Dコラボキャンペーン」を開催している。同キャンペーンは、「頭文字D」30周年という節目を記念して実施した第1弾キャンペーンで、「またやってほしい」「次はハチロクのグッズがほしい」といった反響・要望が数多く寄せられたことを受けて開催が実現した、第2弾キャンペーンとなる。今回のキャンペーンでは、期間中に「カーセブン」店舗に来店して査定を実施した人のうち先着7000名に、「カーセブン×頭文字D」オリジナルトートバッグがプレゼントされる（なくなり次第終了）。さらに、「カーセブン」公式LINEアカウントからキャンペーンに応募すると、抽選で7名に「30周年記念 AE86 1／18スケールモデルカー」が当たる。なお、プレゼント特典は1組あたり同一車両1回限りとなる（同一店舗への複数回の査定や、複数店舗での査定は特典の対象外）。