ドライバー職に特化した転職エージェントサービス　2026年2月から本格開始

ドライバー職に特化した転職エージェントサービスを本格展開

ドライバー職の人材不足解消へ

パーソルイノベーションは2月に、タクシー業界をはじめとするドライバー職に特化した転職エージェントサービスの、本格的な事業展開を開始する。同社は2025年10～12月の期間、ドライバー職に特化した転職エージェントサービスの試験運用を行ってきた。今回の、本格的な事業展開の開始は、試験運用中に転職者の約75％が給与アップを実現し、平均年収が50万円以上向上する事例も確認されたことから行われる。人口減少や働き方の多様化にともなう日本の労働力不足は、タクシーをはじめとするドライバー職の現場において、より早く顕在化している。需要回復やインバウンド再拡大によって人材ニーズが高まる一方で、業界特性や働き方に関する情報不足、ミスマッチを原因にした定着課題が存在していた。パーソルイノベーションは、このような構造的な課題に対して、単なる人材供給ではなく「キャリア形成」という視点から向き合う必要があるとの考えから、ドライバー職に特化した転職エージェントサービスを開始する。同社が展開する、ドライバー職に特化した転職エージェントサービスでは、「採用で終わらせない」ことを前提に、定着・活躍までを見据えた支援を行っていく。タクシーをはじめとする、ドライバー職特有の働き方やキャリア課題を踏まえて、求職者と企業の双方にとって持続可能なマッチングを目指す。具体的には、求職者1人ひとりのスキルや志向、生活背景を踏まえて、入社後も安定して働き続けられる環境とのマッチングを重視し、短期的な採用成功ではなく、長期的な就業と活躍につながる支援を行う。あわせて、求職者と企業の双方を同じエージェントが担当することで、条件面だけでは見えにくい相性や職場環境まで、踏み込んだマッチングを実現する。単なるヒアリングではなく、カウンセリング型の支援を通じて、本人のビジョンに基づいたキャリア設計を行う。さらに、給与体系やシフト、勤務時間といった、ドライバー職特有の働き方を踏まえて、求職者1人ひとりに合わせた転職条件を整理および提示する。働き方の実態に即した条件設定によって、ミスマッチの防止と定着率の向上を図っていく。