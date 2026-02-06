間接照明付きLEDシーリング「HotaluX AURA」

「HotaluX AURA」の使用イメージ

独自の光色採用やゆらぎ機能を搭載

（左から）「主照明」「間接照明」「主照明＋間接照明」の

照らし分けイメージ

間接光はMARINE色（左）とCANDLE色を用意

ゆらぎ機能の使用時は

MARINE色・SUNLIGHT色・CANDLE色で動作

高級感の漂うアイアン調のデザイン枠を採用

付属の専用リモコン（左）と手元灯機能の使用イメージ

「HotaluX AURA」のラインアップ

ホタルクスは、家庭で癒しの空間を演出できる間接照明付きLEDシーリング「HotaluX AURA」として、インナーが木目調ダークブラウンの「HLDC12A445KSG」（～12畳用）と「HLDC08A445KSG」（～8畳用）を2月11日、インナーがブラックの「SLDC12A845KSG」（～12畳用）と「SLDC08A845KSG」（～8畳用）を2月16日に発売する。「HotaluX AURA」は、リビングなどのメインルームでの演出やベッドルームで気持ちよく寝られるよう、独自の光色を採用するとともに、ゆらぎ機能を搭載することで、QOL向上を目指したLEDシーリングライト。主照明との照らし分けが可能な間接照明を、天井面から少し離すことによって、光が広がって高級感のある空間を演出するよう設計されている。「主照明」「間接照明」「主照明＋間接照明」の、3つの点灯を切り替えられ、「主照明」と「間接照明」はそれぞれ10段階の調光と11段階の調色に対応しており、「主照明＋間接照明」を含めれば1万2320通りの多彩な光の演出を愉しめる。あわせて間接照明の色合いにもこだわり、ブルーグリーン色で青い海や空、オレンジ色で夕日やキャンドルのあかりを表現することで、部屋の中でも自然を感じられる。また、メモリー機能を備えており、3パターンの光色を登録できる。さらに、落ち着いて就寝したいベッドルームでの使用に適した機能として、ゆらぎ機能、ホタルック機能、おめざめタイマー＆おやすみタイマー、常夜灯を搭載している。ゆらぎ機能では、水面の揺れやキャンドルの灯を眺めているような心地よさを感じられる「自然のゆらぎ」、ストレッチや就寝前に呼吸を整えて気分を落ち着かせられる「呼吸のゆらぎ」の、2種類を用意する。「ホタルック機能」は、突然の停電時でもホタルックLEDが自動で点灯し、約2～3分間ブルーグリーンの光が周囲をほのかに照らしてくれるため、部屋の状況を確かめられる。また、眩しさを感じない適度な明るさのホタルックLEDを30分間点灯させることによって、心地よい安らぎのあかりで眠りに入るまでの時間をサポートする「やすらぎモード」も備えている。「おめざめタイマー」は、設定時刻の30分前から昼光色のさわやかな光が徐々に点灯することで、朝の目覚めをサポートする。一方、「おやすみタイマー」は通常点灯、間接照明、ゆらぎなどを体感しつつ自動で消灯してくれる。常夜灯は、3段階の調光に対応している。本体は、空間を楽しむ間接照明付きLEDシーリングであればこそデザインにもこだわり、高級感の漂うアイアン調のデザイン枠を採用した。部屋のインテリアとも合わせやすく、間接照明の邪魔をしないデザインに仕上げているだけでなく、セード内への虫の侵入を抑制する防虫機能も備えている。付属の専用リモコンには、大型液晶モニタを搭載するとともに、おめざめタイマー、おやすみタイマー、任意の時間に点灯／消灯を設定可能な「ON／OFFタイマー」、あらかじめ設定した時間（4つまで登録可）を選ぶだけで点灯／消灯を繰り返し、留守の際の防犯対策に役立つ「おまかせ留守タイマー」を呼び出せる。また、消灯後や停電時に便利な手元灯機能も備えている。