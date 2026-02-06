横浜で女性だけのボディーメイクコンテストが開催 真の初代女王誕生！
時事ネタ
2026/02/06 07:00
マーシャルワールドジャパンは4月18日に、日々のトレーニングや運動習慣によって作り上げられた女性の健やかな美を競うボディーメイクコンテストの第2回大会となる、「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」を横浜市保土ヶ谷公会堂にて開催する。
スポーツやトレーニングが女性にとってより身近なものになり、「鍛えた女性は美しい」という価値観を普遍化させるべく開催され、大会にエントリーした選手たちはよりよい人生のために運動やトレーニングを実践して、自分らしい美しさを追求（PURSUIT）している。
「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」には、18～65歳という幅広い年齢層の選手がエントリーしており、その属性はフィットネストレーナーやプロアスリート、会社員、子育て中の主婦など多岐にわたる。いずれも、トレーニングをライフスタイルに取り入れることで美と健康を追求するという点において、価値観を共有する女性たちとなる。
「PURSUIT JAPAN」では、運動によって女性の健康課題を解決していくという理念に基づいて、選手に対して体のバランスを損ねるような過度の筋肉の発達や、激しいダイエットによる絞り込みを禁じている。
審査では、適切な運動とバランスの良い栄養摂取の上に培われた、健康的な美しさ～調和の取れた筋肉の発達、健康的に引き締まった身体のアウトライン、ウオーキングやポージングで表現する機能的な身体の動きをトータルで評価する。
年齢別クラスは18～25歳の「Youthful class」、26～39歳の「Just right class」、40～54歳の「Polished class」、55歳以上の「Refinement class」（いずれも大会当日の満年齢）、カテゴリは「Category A」（トップス・ショートスパッツ）、「Category B」（トップス・レギンス）、「Category C」（ドレス）で、各クラスの各カテゴリにて予選・決勝が行われ、上位2名がファイナルステージの「ROAD TO QUEEN」へと進出する。
第2回大会は4月18日に横浜市・保土ヶ谷公会堂で開催「PURSUIT JAPAN（パシュートジャパン）」は、「鍛えた女性は美しい」というモットーの下、ボディーメイクを通じて健康的なライフスタイルを実践・発信し、日本の「健康」を牽引するリーダー発掘を目指している。今回開催される「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」は、2025年11月23日に開催された「PURSUIT JAPAN 2025 YOKOHAMA」に続く第2回大会となる。
