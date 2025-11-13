シェードもベースもない壁に立てかけるだけ！新発想フロアライト「NYOI」

新発想のフロアライト「NYOI」のクラウドファンディングが

「Makuake」にて実施中

壁さえあればそこが灯りの場所

さまざまな場所に設置可能

10段階の調光や調色を付属の

リモコンやスマートフォンアプリから操れる

TICは11月11日～12月24日の期間、同社の展開するインテリア照明ブランド「gram eight（グラムエイト）」による、壁に立てかけるだけの新発想フロアライト「NYOI（ニョイ）」のプロジェクト「フロアライトを、ゼロから再構築。置く場所は、壁さえあればいい。立てかけるだけの新発想フロアライト『NYOI』」を、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて実施している。カラーはブラック、ホワイトの2色で、一般販売予定価格は3万3000円。「NYOI」は、デザイナーの抱いた「なぜ、フロアライトは重く、場所を取り、使うのが面倒なのだろう？」という疑問をきっかけに開発された新発想のフロアライトで、「スイッチを押しに行くひと手間」が煩わしく、間接照明そのものを使わなくなってしまうという、体験的な課題も開発のきっかけになったという。本体は重さ1.6kgと軽量で、T字型の台座とシリコン製の滑り止めで安定性を確保しているため、これまでフロアライトを置けなかったわずかな隙間にも、壁に寄り添うように設置できる。あわせて、付属の専用リモコンとスマートフォンアプリから操作が可能なので、ソファやベッドから動くことなく10段階の調光や調色（電球色～昼白色）を操作でき、「使うのが面倒」という課題を解決している。「Makuake」での価格は、10台セット割（2セット限定）が40％オフの19万8000円、超早割（限定30台）が30％オフの2万3100円、2台セット割（10セット限定）が30％オフの4万6200円、早割（20台限定）が25％オフの2万4750円、Makuake割（30台限定）が20％オフの2万6400円。