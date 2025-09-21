片側電源のみで最長10m点灯可能な「LEDネオンライトロング」

LEDネオンライトロング

分厚いシリコンを2層に重ねて密封して内部LED光源を完全防護

「LEDネオンライトロング」の内部構造

ジェイダブルシステムは8月25日に、片側電源のみで最長10mの点灯が可能なLEDテープを、シリコンチューブで密封した「LEDネオンライトロング」を発売した。長さは10m、ラインアップは単色、RGB、2色の3種類で、いずれも価格は6万8640円。同社が創業当初から販売しているLEDネオンライトは、内部光源の性質によって電源供給元から5mまでしか点灯できなかったり、点灯の明るさ自体がやや暗くなってしまったりと多くの課題を抱えていたが、4月に開発したLEDラインテープロングをネオンライトの光源に用いることで、多くの課題が解決可能になることから、「LEDネオンライトロング」の開発を開始したという。「LEDネオンライトロング」では、防水LEDテープよりもさらに分厚いシリコンを2層に重ねて密閉することによって、内部LED光源を完全に防護する。IP67準拠の高耐防水で、雨水に対して非常に強い。また、点灯面はツヤのあるフラットな透明シリコンで、内部光源からの光を柔らかく拡散する。シリコンチューブの特性で複雑に曲げても点灯を維持し、他の防水LEDテープとは異なり点灯の光そのものを曲げて形状を変化させられるため、簡単なサインや文字を表現できる。内部光源にLEDラインテープロングを用いることで、電圧降下の影響を受けることなく、片側からの電源供給のみで最長10mまで点灯が可能で、1本で点灯できる長さが増えたことから、現場での施工工数や使用部材の削減につなげられる。