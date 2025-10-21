狭い部屋でも使える BenQの4Kホームプロジェクター「TK705STi」「TK705i」 Google TV OS搭載でどんなコンテンツもこれ一台

BenQから都市型ライフスタイルに適した

プロジェクターが登場

ワンランク上の映像体験を 狭いところでも使えるプロジェクター Google TV OS内蔵で豊富なコンテンツ楽しめる

TK705STi（左）、TK705i

HDR- PRO技術 明暗を分析し、

白飛びや黒つぶれを抑えながら映像を最適化する

MEMC技術はMotion Estimation（動き推定）と

Motion Compensation（動き補償）の略

ゲームプレーに便利な機能も搭載

設置方法もさまざま。

別売りのスタンドを用意

Google TV OSを内蔵

ベンキュージャパンは10月22日、「小空間でも、4K大美画面」をコンセプトとした4Kスマートホームプロジェクター「TK705STi」「TK705i」の2モデルを公式ストア、Amazon、楽天市場、ビックカメラ、ヨドバシカメラで発売する。公式ストア価格は、TK705iが22万9000円、TK705STiが24万9000円。予約受付中で、11月3日までに会員登録すると使える15％オフクーポンを配布している。両モデルは、共に専有面積が縮小する都市型ライフスタイルに焦点を当て、狭い空間でも大画面を実現する短焦点のホームプロジェクター。4K UHD解像度の映像再現と60万：1の高コントラスト、Rec.709カバー率98％の色域で、大画面で映像美を体感できる。なお、「TK705STi」は約1.8mの距離から100インチの大画面、「TK705i」は約2.2mの距離から100インチを投影可能となっている。3000ANSIルーメンと高輝度のため、明るいリビングなどでも映像は楽しめる。BenQの独自技術として、忠実な色再現を実現する「CinematicColor技術」、明暗の深みと立体感、奥行きを強化する「HDR-PRO技術」、映像内の動きを分析し、新しいフレームを補完して映りを滑らかにする「MEMC技術」を搭載。大画面なだけでなく、よりリアルな映像体験を可能とする。また、4K／60Hzの低遅延モードやHDRゲームモードなど、ゲーム向けのサポート機能も搭載。入力遅延を低減し、ゲームジャンルに応じて映像を微調整することで、ゲームを快適に遊べる。オートフォーカスや縦横台形補正、色調や明るさ調整など六つの自動調整機能を搭載し、設置も簡単だ。天吊りや逆さ置きにも対応し、調整式フットを使えば、映像位置の高さを自在に調整できる。別売りのスタンドなら、位置変更がより簡単になる。さらに、Google TV OSを内蔵し、Netflix、YouTube、Disney＋などの認定アプリをシームレスに利用可能。1万5000以上のアプリにアクセス可能で、好みのコンテンツをGoogleアシスタントのサポートで簡単に検索できる。これ一台でさまざまなコンテンツを楽しめるオールインワン仕様となっている。インターフェースは、HDMI 2.1×2、USB-A×1、USB Type-C×2、3.5mmミニジャック×1。USB Type-Cは30W対応で、ゲーム機やモバイル端末をつなぎながら充電できる。また、Bluetooth 5.2にも対応する。