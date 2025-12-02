ヤマダデンキ、オリジナルの大容量12kgヒートポンプ式洗濯乾燥機「RORO」の販売を開始

RORO

洗濯物が絡みにくく、洗いムラを抑える水平ドラムを採用

ヤマダホールディングスは11月29日に、高機能・低価格のヤマダオリジナル ヒートポンプドラム式洗濯乾燥機「RORO（ロロ）」（YWM-YV120N）の販売を、全国の「ヤマダデンキ」店舗（一部を除く）および公式オンラインショップ「ヤマダウェブコム」にて開始した。価格は16万4780円。ROROは、11月4日に発表されたヒートポンプドラム式洗濯乾燥機で、同日に行われた発表ライブ配信では、「デザインが格好いい！！」「置き場が狭いから入るとうれしい」「8kgで敷布団まで洗ってるので12kgだと余裕で洗えそう」といった反響が寄せられている。洗濯物が絡みにくく洗いムラを抑える水平ドラムを採用しており、洗濯・脱水容量12kgながらコンパクトサイズを実現した。乾燥にこだわって「ヒートポンプ乾燥」と「除菌乾燥」を搭載するほか、4段階の水温と15種類のコースを用途に合わせて選べる。また、「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能も備えている。