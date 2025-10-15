ニトリ、15万円を切る「12kgヒートポンプ ドラム式洗濯乾燥機」を発売！

12kgヒートポンプ ドラム式洗濯乾燥機

ニトリは10月下旬に、「12kgヒートポンプ ドラム式洗濯乾燥機」（ND120HL1）の販売を、全国の「ニトリ」店舗、および公式オンラインショップ「ニトリネット」にて開始する。価格は14万9900円。「12kgヒートポンプ ドラム式洗濯乾燥機」は、ヒートポンプ式乾燥を採用するとともに、乾燥前にドラム槽内を効率的に加温することによって、乾燥効率を高めてよりスピーディーな乾燥を可能にする、サポートヒーターを新たに搭載したドラム式洗濯乾燥機。省エネ性能に優れたヒートポンプ乾燥と、サポートヒーターによるパワフルな加熱乾燥を両立することで、大容量の洗濯物でも、衣類をやさしく、しっかり、ふっくらと仕上げられる。また、熱交換ユニットとサポートヒーターを本体上部に配置することによって、温風の通り道が短くなり熱効率が向上するため、より効率的な乾燥を実現する。あわせて、高濃度の洗剤液を泡シャワーで繊維の奥まで浸透させる高浸透泡シャワー洗浄に対応し、がんこな汚れもすっきり落とせる。もっとしつこい汚れに適した、約20℃、30℃、40℃、60℃に温度を設定できる「温水洗浄コース」も搭載する。さらに、すすぎ時にOHラジカルを含む気体を注入して除菌水を生成し、部屋干し臭や洗濯槽のカビを抑制する「OxyWave」機能、吸気口から水分を含む空気を吸い込んでヒートポンプ機能によって除湿する「空間除湿」機能、ニトリのドラム式洗濯乾燥機としては初となる洗剤・柔軟剤自動投入機能、毎日のお手入れが楽になる、熱交換器、乾燥フィルターの自動お掃除、パッキン自浄機能、2024年発売モデルにも搭載されていた「特急洗乾」コースや「温水洗浄」コースなども備えている。