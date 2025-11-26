ブレーカーを搭載したUSBケーブルだから安全！過電流を検知して電流を遮断

ブレーカー搭載USBケーブル、2タイプ4製品が登場

異物の挟み込み、水濡れ、ショートや発熱・発火を検知して電流を自動遮断

エレコムは11月25日に、高温や過電流を検知すると自動で電流を遮断する、ブレーカー搭載USBケーブルとして、「USB Type-C - USB Type-Cケーブル」と「USB-A - USB Type-Cケーブル」の2タイプ4製品を発売した。価格はいずれもオープン。今回発売されたUSBケーブルは、コネクタ内部にブレーカーを搭載し、高温状態や過電流を検知すると自動的に電流を遮断するため、異物の挟み込みや水滴がついた状態といった、意図しない状態での接続によるショートや発熱・発火から機器を守れる。シリコン素材を採用することで、なめらかな手触りとなっており、やわらかく絡みにくいので狭い場所への配線や持ち運びがしやすい。また、最大480Mbpsのデータ転送が可能で、USB2.0（Hi-Speed）に対応している。そのほか、コネクタ部分は製品仕様がひと目でわかる印字付きで、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用するとともに、難燃性素材の使用によって安全性を高めた。「USB Type-C - USB Type-Cケーブル」は、USB Power Delivery（USB PD）に対応し、最大100Wで充電できる。実勢価格は、長さ1mモデルが2080円前後、長さ2mモデルが2280円前後。「USB-A - USB Type-Cケーブル」は、最大15Wでの充電が可能。実勢価格は、長さ1mモデルが1880円前後、長さ2mモデルが2080円前後。