多摩電子工業、「UNITED ARROWS」とコラボしたモバイルバッテリーとカラビナ付きケーブル

モバイルバッテリー・カラビナ付きケーブル2種

カラビナでカバンやポーチに取り付けられる

モバイルバッテリー

カラビナ付きケーブル

(for Smartphone)

多摩電子工業は、「UNITED ARROWS」を展開するユナイテッドアローズとの初のコラボレーション商品であるモバイルバッテリーとカラビナ付きケーブル2種について、ローソン各店舗(一部店舗・ローソンストア100を除く)を主な販路として3月28日に発売した。「パワーデリバリー対応 リチウム充電器 5000」は、最大出力20WのUSB PD対応USB-Cポートと最大出力18Wの最適充電対応USB-Aポートを搭載したPD(パワーデリバリー)対応の5000mAhモバイルバッテリー。約500回繰り返し使える経済的なリチウムイオン電池を採用し、USB-A to Cケーブル(充電専用)を1本付属している。価格は3980円。「USB-C to C カラビナ付きケーブル 0.1m」は、USB-Cポート搭載の充電器などに接続して充電が可能な、スマートフォン・タブレット用USBケーブル。キーホルダーやアクセサリーのように、カラビナでカバンやポーチに取り付けて気軽に持ち運びができる。ケーブルをなくす心配の少ない回転式キャップを採用。充電やデータ転送が可能なUSB PD(パワーデリバリー)最大60Wの急速充電に対応している。価格は1780円。「USB-C to L カラビナ付きケーブル 0.1m」は、USB-Cポート搭載の充電器などに接続して充電が可能な、iPhone/iPad/ipod用Lightningケーブル。カラビナ付きで、キーホルダーやアクセサリーのように、カバンやポーチに取り付けて気軽に持ち運びが可能。ケーブルをなくす心配の少ない回転式キャップを採用している。充電やデータ転送が可能なUSB PD(パワーデリバリー)最大60Wの急速充電に対応する。価格は2680円。