子ども用タブレットが1万円台で買える！ Amazon限定セールで「P10 Kid」が最大37％オフ

「P10 Kid」が期間限定でお得に買える

学習にも動画視聴にも対応する高性能ディスプレー

P10 Kid

子どもの成長をサポートする環境が整っている

たっぷりの保存容量

子ども向けアクセサリーを標準で付属

スマートデバイスのオンラインショップ「DOOGEEストア」が、Android 16を搭載したキッズ向けタブレット端末「P10 Kid」の期間限定セールをAmazonで実施している。通常価格1万9900円のところ、約37％オフの1万2500円で購入できる。今回のセールは在庫80台で、早期完売の可能性も高いキャンペーンになっている。P10 Kidは、10.1インチのIPS液晶（1280×800）を搭載。90Hzリフレッシュレートに対応し、スクロールや操作がスムーズなのが特徴。オンライン学習や動画視聴、電子書籍などにも適しており、子どもの日常学習からエンタメ用途まで幅広く活用できる。OSにはAndroid 16を採用。Google Play対応で各種学習アプリや動画アプリが利用できる。語学学習や知育ゲーム、オンライン授業など、子どもの成長をサポートする環境が整っている点が強みだ。メモリーは、6GBの物理RAMに加えて最大26GBの仮想メモリー拡張に対応し、計32GB RAMとして使用できる。ストレージは、64GBに加えて最大2TBまで拡張が可能。アプリの切り替えや動画再生も快適で、長期的に使えるスペックを備えている。7000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間の家庭学習や動画視聴にも対応できる。シリコン保護ケース、タッチペン、ブルーライトカットフィルムなどの子ども向けアクセサリーを標準で付属。安全性と使いやすさを両立している。カラーはピンクとブルーの2色。タブレット端末を手頃な価格で用意して学習させたいという家庭にとって、今回のセールは魅力といえるだろう。