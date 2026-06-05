6月6日は「もこもこエコ石けんの日」！　石けんの価値を見直すために制定

6月6日が「もこもこエコ石けんの日」に制定

記念日にあわせ、楽天市場公式ショップでセールを開催

マックスは、日本記念日協会によって、6月6日を「もこもこエコ石けんの日」として認定登録されたことを発表した。「もこもこエコ石けんの日」は、毎日の暮らしの中で使われる石けんの価値をあらためて見直すことを通じて、環境に配慮した行動を身近なところから始めるきっかけをつくるべく制定されている。固形石けんは、一般的なシャンプー、ボディーソープ、ハンドソープなどのようにプラスチックボトルを使用せず、サイズがコンパクトなため輸送効率に優れているので、「減プラ」や「環境配慮」につながる。6月は環境省が定める「環境月間」であり、6月5日は「世界環境デー」であることを受けて、環境について考える機会が増えるこの時期に、石けんのやさしい泡を表す「も（6）こも（6）この泡」の語呂合わせから、6月6日を「もこもこエコ石けんの日」としたという。今回の「もこもこエコ石けんの日」制定に合わせて、同社の楽天市場公式ショップでは、石けんなど固形商品のセール、およびポイント10倍キャンペーンを開催する。さらに、「もこもこエコ石けんの日」である6月6日に、同社が発売している「無添加生活」シリーズのボディーソープ詰替えパウチなどの売り上げに応じて、工場の所在地である奈良県橿原市への、企業版ふるさと納税を活用した寄付を行う。