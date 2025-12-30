約4割が「食洗機より手洗いの方が安上がり」と誤解、家計の負担と手肌の荒れに

冬場、特に気になる水道光熱費は「暖房」が最多に

パナソニックは12月16日に、全国の共働き世帯または専業主婦／主夫世帯で日常的に家事をしている20～86歳の男女400名を対象に実施した調査の結果を発表した。同調査は、12月2～3日の期間に行われている。調査対象者に、冬場特に「料金が増えている」「気になる」と感じる水道光熱費を尋ねたところ（複数回答）、「暖房」（73.0％）がもっとも多く、「入浴」（38.3％）がそれに続いた。毎日行う家事である「食器洗い」を挙げる回答は5.3％に留まっている。なお、資源エネルギー庁のデータによれば、家庭における用途別エネルギー消費では、「暖房」よりも「給湯」の方が大きな割合を占めているという。冬場に増えていると感じる水道光熱費を尋ねた質問では、「電気代」（62.5％）が他を大きく引き離して最多となり、「水道代」は3.8％、「燃料・ガス代」は23.0％と関心が低かった。冬場の食器洗いで、もっとも負担に感じることとしては、「水の冷たさ」（34.0％）がもっとも多い。冬場の食器手洗いで、お湯を使うかを尋ねたところ、「毎回使っている」と「時々使う」を合わせた割合が77.0％を占めた。お湯で食器を洗う際に、ガス代と水道代が二重にかかっていることを意識しているかを尋ねた質問では、「意識する」と「少し意識する」を合わせた割合が6割超に達している。食器洗いの際に、手洗いと食洗機ではどちらの方が水道光熱費を節約できると思うかを尋ねたところ、「手洗い」の方が水道光熱費の節約になるという回答が約4割を占め、「機械を使うことは電気代がかかるため高い」というイメージを持つ層が、依然として一定数存在することが明らかになった。食器洗いの際の節約方法で、実践していることとしては（複数回答）、「水をこまめに止める」（33.8％）が最多となっている。