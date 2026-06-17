葛飾区限定、断熱窓が「0円」で設置できる前代未聞のキャンペーン

葛飾区在住なら戸建てにおける全窓の断熱窓へのリフォームが「0円」に

国・東京都・葛飾区のトリプル補助金×独自特典で

断熱窓による断熱効果のイメージ

「断熱窓リフォームを実質0円で実施できるキャンペーン」

利用の流れ

ファミリー工房は6月16日に、2026年度の史上最大級となる断熱窓補助金に加えて、独自の「友人紹介キャンペーン」との組み合わせによって、葛飾区在住者限定となる「断熱窓リフォームを実質0円で実施できるキャンペーン」を開始した。一般的な戸建てにおける、すべての窓の断熱窓へのリフォームにかかる工事費は、平均で約165万円に達するが、2026年度は国・東京都・葛飾区のトリプル補助金を利用することで、消費税分の15万円のみの負担でのリフォームが可能になっている。さらに、消費税分の15万円をファミリー工房が全額負担することで、戸建ての全窓リフォームなら最終負担額「0円」で実施できる。断熱窓へのリフォームによって、冬でも薄着で過ごせる暖かい空間が実現するほか、結露の軽減によるカビやダニへの対策や、遮音効果、UVカット、特殊ネジ・強化ガラスによる外部からの侵入の抑止、および1カ月あたり約1880円（10年間で約23万円）の節約効果が期待される。「断熱窓リフォームを実質0円で実施できるキャンペーン」の利用手順は、図面や寸法をLINEで送信して見積もりを行い、現地調査（約30分）、補助金申請の3ステップで、友人を紹介すれば補助金申請の代行も無料となる。なお、葛飾区以外の住宅や、マンションなど戸建て以外の住宅、特殊サイズの窓で補助上限を超える場合などは、同キャンペーンの対象に含まれない。