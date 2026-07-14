2026.7.14 08:00スマホ・PC
スタンド内蔵で便利 スーパー解像度でネット動画も高画質に Acerの新作タブレット3モデル
スピーカー内蔵 セルフタイマー・笑顔検出機能で写真撮影にも使える新製品は、6GBメモリーと128GB UFSストレージを搭載し、動画視聴、Webブラウジング、オンライン学習、資料の閲覧、ビデオ通話など、さまざまなシーンで活用できるAndroidタブレットだ。
いずれも、Android 15を搭載し、プロセッサーにはAllwinner A733 オクタコアプロセッサーを採用している。
また、内蔵ステレオスピーカーを4基、前面には約500万画素、背面には約800万画素のWebカメラを搭載。カメラは、スマイルカメラにより笑顔を検知して撮影できるほか、OKジェスチャーによるセルフタイマー撮影にも対応し、写真撮影にも利用可能だ。
さらに、背面には、0～90度の範囲で角度を調整できるキックスタンドを内蔵。スタンドを別途用意することなく、快適にコンテンツの閲覧やオンライン学習を行うことが可能だ。このスタンドは縦置きにも対応しており、資料閲覧時にも役立てられる。
このほか、AIスマートセンシングに対応し、姿勢の変化を検知して通知する機能や、エアジェスチャーによるタッチレス操作を利用可能だ。スーパー解像度機能を使えば、ストリーミング動画や保存済みの動画を高精細に補正して表示でき、こちらもコンテンツ視聴時には役立つ。
3モデルで異なるのは、ディスプレーだ。Acer Iconia A14とAcer Iconia A16は、16:10のWUXGA IPSディスプレー。Acer Iconia X14は、DCI-P3 100％の色再現性に対応したOLEDディスプレーをそれぞれ採用している。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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Acer Iconia X14 Android15 6GBメモリー 128GB UFS 14インチ WUXGA 16:10 有機EL OLED 光沢 DCI-P3 100% Allwinner A733 内蔵キックスタンド 無段階調整 800万画素リアカメラ 500万画素フロントカメラ WiFi 6 Type-C マットブラック タブレット X14-11MN-H16Q
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Acer Iconia A16 Android 15 OS 6GBメモリー 128GB UFS 16インチ WUXGA 16:10 IPS 光沢 Allwinner A733 内蔵キックスタンド 無段階調整 800万画素リアカメラ 500万画素フロントカメラ WiFi 6 Bluetooth 5.4 USB2.0 Type-C ベイパーシルバー タブレット A16-11MN-H16Q
一時的に在庫切れ
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