2026.7.14 06:00スマホ・PC
爆発や漏電も抑制 モバ充の「万が一」に備える耐火・耐熱ポーチが1000円で買える
磁気研究所は7月上旬に、「HIDISC」ブランドからモバイルバッテリーの発火リスクに備えられる「耐火・耐熱ポーチ」をAmazon.co.jp、楽天市場、全国のホームセンターや量販店などで発売した。公式ストア価格は1000円。写真ギャラリー
モバイルバッテリーや電子タバコなどの異常発熱・発火トラブル時にも、周囲への延焼や破片の飛散を防ぐ耐火・防爆性能を備えている。
表地は厳しい試験に合格した液体シリコンガラス繊維布、裏地にはアルミホイル加工ガラス繊維布を組み合わせた多層構造を採用し、燃焼時の空気の侵入を遮断。周囲への延焼を防ぎ、縫製糸まで全て難燃・防火仕様となっている。
このほか、防水・耐油・防汚性をもち、爆発・発火した場合でも火花や破片の外部飛散を抑制。絶縁性を持った生地により、導電性の電解液が漏れ出した場合でも、漏電やショートが発生するリスクを低減してくれる。
サイズは、幅約130×奥行5×高さ180mmで、重さは約68g。収納可能サイズの目安は幅120×高さ170mmだ。
世界的な検査機関の厳しい試験を通過した生地を使用新製品はスイスに本部を置く世界最大級の認証・検査・審査機関「Societe Generale de Surveillance」による800度・60秒の耐火試験に合格した表地と先進の難燃素材を裏地に採用した高機能ポーチ。
モバイルバッテリーや電子タバコなどの異常発熱・発火トラブル時にも、周囲への延焼や破片の飛散を防ぐ耐火・防爆性能を備えている。
表地は厳しい試験に合格した液体シリコンガラス繊維布、裏地にはアルミホイル加工ガラス繊維布を組み合わせた多層構造を採用し、燃焼時の空気の侵入を遮断。周囲への延焼を防ぎ、縫製糸まで全て難燃・防火仕様となっている。
このほか、防水・耐油・防汚性をもち、爆発・発火した場合でも火花や破片の外部飛散を抑制。絶縁性を持った生地により、導電性の電解液が漏れ出した場合でも、漏電やショートが発生するリスクを低減してくれる。
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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