2026.7.13 16:30

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スイスの時計ブランドNORQAIN、世界限定500本のトラベルウォッチ

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　ノルケインジャパンは7月10日に、スイスの時計ブランド「NORQAIN（ノルケイン）」の新作トラベルウォッチ「FREEDOM GMT ENJOY LIFE “HOLIDAY” LIMITED EDITION」を発表した。世界限定500本で、価格はステンレススチールブレスレットモデルが93万5000円、ホワイトラバーストラップモデルが91万3000円。

FREEDOM GMT ENJOY LIFE “HOLIDAY” LIMITED EDITION

2018年に創業したノルケインから世界限定500本

　「FREEDOM GMT ENJOY LIFE “HOLIDAY” LIMITED EDITION」は、NORQAINの「Freedom GMT」をベースに開発された、「旅」のスピリットを表現したGMTトラベルウォッチ。

　「Enjoy Life」コレクションの世界観を進化させて、夏のバカンスを想起させる遊び心あふれるカラーパレットを採用するとともに、ダイヤルにはオレンジ、ピンク、ターコイズで描かれた世界地図をデザインした。また、GMTリングにも同じカラーグラデーションを施すことで、夏の日の出から夕暮れへと移り変わる空の色を表現する。

　「Holiday」の名にふさわしく、ダイヤル、GMTリング、日付表示には、NORQAINのデザイナーが1つひとつ手描きでデザインした、24種類の遊び心あふれる「Holiday Icons」がちりばめられている。

　日付表示には、月の特定の日にビーチサンダル、サングラス、ビーチパラソル、スイムショーツ、ビキニといった5種類のサマーアイコンが現れ、休日の楽しさや開放感を感じさせる。また、スケールは深夜0時を表す三日月から始まって、午前2時には眠りと休息を象徴するアイコンが登場する。午前8時から9時には1日の始まりを告げるコーヒーカップ、日中は太陽のアイコンが夏の陽射しを表現し、午後4時から6時には「Happy Hour」の文字とともにカクテルのアイコンが現れる。

　専用に製作された、アルミニウム製ウォッチトラベルケースの内部には、パスポートホルダー、世界地図のインサート、ピンを収めたメタルケースをセットし、これから訪れたい国や都市、憧れの旅先にピンを立てつつ、自分だけの旅の計画を描ける。

　40mm径のステンレススチール製タイムピースで、スイスのKenissiと共同開発した、約70時間のパワーリザーブを備える自動巻きクロノメーター認定ムーブメント「NN20／2」を搭載する。また、「NN20／2」の動きはサファイアクリスタル製ケースバックから確かめられる。

　GMT機能には、リューズ操作によって現地時間を1時間単位で前後に素早く調整可能なジャンピングアワー機構を採用しているため、旅先でもスムーズに時刻合わせができる。あわせて、ケースバックには「Enjoy Life」のロゴと「ONE of 500」の刻印が施されている。
 
ケースバックに刻印された
「Enjoy Life」のロゴと「ONE of 500」の刻印
 
ステンレススチールブレスレットモデル（左）と、
ホワイトラバーストラップモデルを用意
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外部リンク

NORQAIN＝https://norqain.com/ja-jp 「FREEDOM GMT ENJOY LIFE “HOLIDAY” LIMITED EDITION」＝https://norqain.com/ja/pages/freedom-gmt-enjoy-life-holiday-limited-edition?variant=56933475582329
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