寝ながら使えるアーム型から持ち運べる折りたたみ式まで、動画視聴を快適にするエレコムの新スタンド4製品

タブレット・スマートフォン用

アーム型スタンド／デスクスタンド4種類

悩みを解消して快適な視聴環境を実現

ベッドやソファで活躍する「Zアーム型スタンド」

Zアーム型スタンド

リモートワーク向けの最長410mmまで伸びるデスクスタンド

タブレット用デスクスタンド

持ち運びや収納に便利な折りたたみ式モデル

据え置きタイプのデスクスタンド

スマホを挟むだけの手軽なクリップ式も

スマートフォン用アームスタンド

楽な姿勢で使える環境が重要に

エレコムは、タブレット端末やスマートフォン（スマホ）での動画視聴を快適にするアーム型スタンドやデスクスタンドなど、4製品を7月上旬に発売した。ベッドやソファでくつろぎながら使えるモデルから、リモートワークやオンライン学習に適したデスク向けモデルまで、利用シーンに応じて選べるラインアップとなっている。最近では動画配信サービスの普及に加え、オンライン授業やWeb会議の利用も増加している。一方で、長時間スマホやタブレット端末を手に持ち続けることで腕や肩への負担を感じるユーザーも少なくない。今回発売された新製品は、そうした悩みを解消し、快適な視聴環境を実現することを目指している。注目製品の一つが、ベッドサイドやサイドテーブルに取り付けられる「Zアーム型スタンド」。クランプによる固定方式を採用し、設置場所に応じて縦向き・横向きの両方に対応。アームの位置や高さを自由に調整できるため、寝転がった状態でも画面を見やすい位置にセットできる。ホルダー部分には360度回転するボールジョイントを採用し、縦画面・横画面の切り替えもスムーズ。4.6～13インチのスマホやタブレット端末に対応し、動画視聴や電子書籍の利用など幅広い用途で活躍する。デスクワーク向けには、アームが最長410mmまで伸びるホルダータイプのデスクスタンドを用意している。画面を目線の高さに近づけることで自然な姿勢を保ちやすく、オンライン会議や動画講義の視聴時の負担軽減が期待できる。アームは無段階で角度調整が可能なほか、ホルダー部分は360度回転に対応。Bluetoothキーボードと組み合わせれば、簡易的な作業環境の構築にも役立つという。据え置きタイプのデスクスタンドは、コンパクトに折りたためるのが特徴。最長180mmまで高さ調整が可能で、動画視聴やオンライン授業、リモートワークに活用できる。13インチまでのタブレット端末やスマホのほか、「Nintendo Switch」にも対応。使用しないときは小さく折りたためるため、出張や旅行先への持ち運びにも適している。スマホ専用のクリップタイプアームスタンドもラインアップ。クリップ方式のため片手で着脱しやすく、デスクやテーブルに固定して利用できる。フレキシブルアームを採用し、視聴しやすい位置に自由に調整可能。動画鑑賞はもちろん、レシピ動画を見ながらの料理やSNS配信などさまざまな用途に対応する。動画配信サービスの視聴やオンライン学習、リモートワークが定着した今、スマホやタブレットを楽な姿勢で使える環境が重要になっている。エレコムの新スタンドシリーズは、ベッドサイドからデスクまで幅広い利用シーンをカバーしており、日常のデジタルライフを快適にしてくれるアイテムといえそうだ。