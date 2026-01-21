東京メトロ公式ライセンス商品、「銀座線」モデルの腕時計

東京メトロ 銀座線 モデル 腕時計

アニウェアは1月15日～2月9日12時の期間、さまざまなコラボファッションアイテムを提案する「SuperGroupies」から発売する、東京メトロ公式ライセンス腕時計「東京メトロ 銀座線 モデル 腕時計」の予約を受け付けている。価格は2万6400円。「東京メトロ 銀座線 モデル 腕時計」は、もうすぐ100周年を迎える「銀座線」にフォーカスした腕時計。銀座線のマークのようにオレンジ色の輪をぐるりと盤面にあしらって、周りには渋谷駅から浅草駅まで各駅間のおおよその乗車時間に合わせて駅ナンバリングマークを配置しており、上野駅にある列車接近表示機のレトロな車両のアイコンが走る。「都市計画第3号線」の面影を残すインデックスの3の数字が印象的な仕上がりとなっており、銀座線01系を思わせるフェイス中央のシルバーが銀座線の過去と現在を感じさせてくれる。また、前面行先表示をイメージした窓には、渋谷、外苑前、溜池山王、虎ノ門、新橋、銀座、日本橋、上野、浅草1番線着、浅草2番線着、試運転、臨時運転が2時間ごとに表示される。ベルト裏面は路線図をイメージして、上部に最初に開通した浅草～上野間、下部にその後開通した上野広小路～渋谷間の全駅を刻印している。時計裏蓋の銀座線1000系の刻印もポイントで、見えない時計の裏側までこだわった。なお、革ベルトは銀座線の屋根や特別車両の内装を想起させる、レンガを思わせる落ち着いた茶色で、銀座線カラーのステッチがアクセントとなっている。