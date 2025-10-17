ソロ活動30周年・生誕60周年記念！　奥田民生氏×OCEANUSコラボモデル

OOCW-S7000TS

奥田氏のWアニバーサリー・イヤーを記念、本人全面監修

フェイスアップ

バック刻印

専用パッケージ

カシオ計算機は、アナログ電波ソーラーウオッチ「OCEANUS」のプレミアムライン「OCEANUS Manta（オシアナス マンタ）」の新製品として、ミュージシャン奥田民生氏のソロ活動30周年と生誕60周年を記念した「OCW-S7000TS」を11月21日に世界限定1000個で発売する。「OCEANUS」は2004年に世界初のフルメタルクロノグラフ電波ソーラー腕時計として誕生した。一方奥田氏は、1994年からソロ活動をはじめ、今もなおミュージックシーンの最前線を走っている。今回、両者の独自のコンセプトを守り続ける姿勢が共鳴し、コラボレーションが実現した。サファイアガラスベゼルのタキメーターには「OKUDA TAMIO」の文字を刻み、生誕60周年を祝う意味合いを込めて「60」の数字を赤色で彩った。また、9時側のインダイヤルリングは、奥田氏の好きな色であるオレンジと赤のグラデーションカラーを採用し、ブラックダイアルの中にアクセントカラーが映えるデザインに仕上げるなど、本人の全面監修により、細部までこだわった。ダイアル、りゅうず、中留カバーには、奥田氏を象徴する「OT」マークを配し、裏蓋には60歳を表した特別なロゴを刻印。専用パッケージにも「OT」マークとスペシャルロゴをあしらった。価格は24万2000円。発売に先立ち、11月1日から予約を受け付ける。