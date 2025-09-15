デンマーク発の時計ブランド「AV86」の新作、「ムーンフェイズ」を搭載

1968 Moonphase Collection

北欧らしいミニマリズムと現代的なケースフォルムの組み合わせ

裏蓋には美しいコペンハーゲンの街並みと満月を刻印

スチールモデル （左から）Dark Blue、Green、Brown

ローズゴールドモデル Dark Blue

デンマーク・コペンハーゲン発の時計ブランドであるAV86（旧・About Vintage）は9月18日に、クラシックな複雑機構であるムーンフェイズ（月齢表示）を搭載し、モダンなデザインと融合させた新作の限定コレクション「1968 Moonphase Collection」を発売する。スチールモデルは、カラーがDark Blue、Green、Brownの3エディションで、価格は4万4000円。ローズゴールドモデルの価格は4万7000円。「1968 Moonphase Collection」は、2025年初頭に250本限定で発売され、数時間で完売した「1968 Moonphase」の系譜を受け継いだ新コレクション。スチールモデル×3エディション、ローズゴールドモデル×1エディションの計4エディションで構成され、各エディション150本の限定生産となる。初回分は発売日と同時に販売が開始され、次回入荷は2026年1月を予定している。高級時計に多く採用されているムーンフェイズを採用しているが、AV86の使命である「毎日身に着けられる時計作り」のもと、高い耐久性を備えるとともに、手の届きやすい価格で提供される。さらに、美しいコペンハーゲンの街並みが刻まれた裏蓋には、無料の文字入れ刻印サービスを用意している。ムーブメントは国産の「Miyota 6P20」（クォーツ）で、文字盤サイズは39mm、厚さは11.35mm。