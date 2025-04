スイスの機械式腕時計「ノルケイン」から新作「Wild ONE Skeleton 39mm」

Wild ONE Skeleton 39mm

6名のNORQAINERとグローバルキャンペーンを展開

(上から)「Wild ONE Skeleton 39mm」の

Hyper Pink、Sky Blue、Purple Ice Blueモデル

「Wild ONE Skeleton 39mm」のMintモデル

新たに「ノルケイン」のグローバルアンバサダーとなった

ジャンルイジ・ブッフォン氏(上)とガリー・ネヴィル氏

シドニー・シェルテンリープ氏

キミー・レポン氏

ティナ・ワイラザー氏

スタン・ワウリンカ氏

ノルケインジャパンは3月27日に、スイスの機械式腕時計ブランド「ノルケイン」による新作の機械式腕時計「Wild ONE Skeleton 39mm」を発売した。カラーは、Hyper Pink、Sky Blue、Purple Ice Blue、Mintの4色。価格は92万4000円から。「Wild ONE Skeleton 39mm」は、NORTEQをはじめとする最先端のハイテク素材を採用し、超軽量かつ超高耐久に設計された39mmモデルの機械式腕時計。重さ64gと軽量ながら、最大5000gの耐衝撃性能を備えており、卓越した耐久性とパフォーマンスによってあらゆるスポーツでの使用に耐える。Hyper Pink、Sky Blue、Purple Ice Blueモデルには、COSC認定クロノメーターである「NORQAIN キャリバー N08S」自動巻きムーブメントを搭載し、41時間のパワーリザーブを実現した。時針と分針には、各モデルの鮮やかなデザインに合わせたカラーによる、高性能な「X1 Super-LumiNova」を採用している。Mintは400本限定生産の特別モデルで、ムーブメントにはシックで洗練された印象を与える、ブラックルテニウム仕上げの「NB08S Black」を採用する。また、サファイアケースバックには「LIMITED EDITION, ONE of 400」の刻印が施されている。いずれのモデルも、アニマルクルエリティフリーのミラネーゼパターンのラバーストラップを採用するとともに、「ノルケイン」の他のモデルと同様にNORQAINのプレートがケース左側に配置され、パーソナライズのカスタマイズに対応する。さらに、200mの防水性能を備えている。今回の「Wild ONE Skeleton 39mm」発表に合わせて、ワールドカップ優勝者でありイタリアを代表する守護神ジャンルイジ・ブッフォン氏、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであり現在はサッカー界のコメンテーターなどでも活躍するガリー・ネヴィル氏が、「ノルケイン」のグローバルアンバサダーとして正式に加わった。さらに、スイス女子代表でありFCバルセロナに所属するシドニー・シェルテンリープ氏、スイスのフィギュアスケーターであり2023年欧州選手権銅メダリストのキミー・レポン氏、元ワールドカップ・アルペンスキー選手のティナ・ワイラザー氏、グランドスラム3度優勝の名テニスプレーヤーであるスタン・ワウリンカ氏の、4名の「ノルケイン」ファミリーが加わって、「Wild ONE Skeleton 39mm」のスピリットを体現するグローバルキャンペーンを展開する。