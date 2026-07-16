懐かしいゲームボーイ風カラー Switch2対応の多機能コントローラー登場

ホールエフェクトや八角ガイドなど 操作性を重視

CYBER・レトロスタイルゲームパッド6B 無線タイプ（Switch2／Switch用）

見た目がレトロでも機能性が充実

割り当て可能な背面ボタンを採用

サイバーガジェットは7月17日、懐かしのカラーリングを採用した天面6ボタンゲームパッド「CYBER・レトロスタイルゲームパッド6B 無線タイプ（Switch2／Switch用）」を発売する。価格はオープン。新製品は往年の名機「ゲームボーイ」を彷彿とさせるグレーと赤紫のカラーリングが特徴のNintendo Switch2／Switch用コントローラー。左右スティックには高精度で誤作動を抑える「ホールエフェクトセンサー」、左スティックにはコマンド入力しやすい「八角ガイド」、使用頻度の高いボタンには耐久性に優れ軽い力で反応する「小型マイクロスイッチ」を搭載し、操作感も追求した。このほか、特定のボタンを無効化するボタンロック機能、ボタン割り当て機能、背面拡張ボタン、連射＆連射ホールド機能など、機能性も充実している。