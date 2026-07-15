スマホの裏にピタッとつけて本が読める ポケットサイズの電子書籍リーダー

ポケットサイズの電子書籍リーダー登場

スマホを裏返すだけ 読むことに集中できる電子書籍リーダー

Xteink X3

スマホの裏につけられる

カードサイズで取り回しが良い

ジャイロセンサー搭載で片手でページがめくれる

Shenzhen Xiaohu Xingtong Technology（中国・深セン）は7月9日、ポータブルな背面E-ink（電子ペーパー）読書デバイス「Xteink X3」をAmazon公式ストアで発売した。価格は1万3900円。新製品は、「読むこと」に集中できる環境を追求した3.7インチの電子書籍リーダー。スマホを「ひっくり返す」というシンプルな動作だけで、読書ができる簡単操作が特徴だ。SNSなどを延々とスクロールしてしまう現代特有の課題を解決しつつ、ちょっとした待ち時間を、有意義な読書時間へと変えることができる。背面へはMagSafeでピタッと取り付ける。重量は58g、サイズは98×64×4.98mmとカードサイズで取り回しも良い。使用可能時間の目安は約10～14日間（1日1～3時間使用の場合）。E-ink画面を採用することで視認性に優れた仕様となっている。静音性の高い物理ボタンと、軽く振るだけでページがめくれるジャイロセンサーも搭載する。このほか、公式アプリとの連携が可能で、システムの開放性も高いので、サードパーティ製のカスタムファームウェアを導入すれば、自分好みの電子書籍リーダーに近づけることができる。