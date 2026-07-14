持ち運びがラクなうえに1日1回の充放電で16年以上使える！ BLUETTIが1000Whクラスで業界最軽量ポータブル電源の予約販売を開始

業界最軽量のBLUETTI AORA 100 mini

AORA 100 miniは日常での使用を想定して開発

日本市場向けAORAシリーズの各製品

日常のさまざまなシーンに溶け込むAORA 100 mini

AORA 100 miniは4つの充電方式に対応し9つの出力ポートを搭載

左からAORA 100、AORA 100 mini、バッテリー容量288WhのAORA 30、

バッテリー容量128WhのAORA 10

バッテリー技術の進化で軽量・コンパクトを実現

AORA 100 miniはバッテリーの進化で軽量・コンパクトを実現

BLUETTIの高い安全性と品質は技術力と数多くの試験の賜物

初搭載のLEDライトやUPS機能など使い勝手にも配慮

LEDライトでは点滅を繰り返すSOSモードも搭載

設定や状態確認はスマートフォンのアプリで可能

四つの重点テーマでポータブル電源とBLUETTIブランドの価値を向上

BLUETTIの課題はブランドの認知拡大

BLUETTIはブランドパートナーにベッキーさんを起用

BLUETTIは、新製品のAORA 100 miniの予約販売を開始している。同製品は日本向けモデルで軽量・省スペース設計。置き場所を問わず、日常使いを想定して開発された製品だ。ポータブル電源メーカーのBLUETTIは、『気づけば、暮らしの一部に』がコンセプトのAORAシリーズを展開している。同シリーズは日本市場向けに開発され、持ち運びがラクなコンパクト設計と表示部が日本語仕様で本体色は日本限定カラーという特徴がある。ポータブル電源の代表的な用途といえば、キャンプや車中泊などのアウトドアと災害対策だ。ポータブル電源の認知度は高まっているが、これまでの製品は大きく、重く、しかも高価格。そのため、普及においてはこれらがハードルとなっている面がある。実際、同社にはユーザーから「容量は欲しいけれど、重くて持ち運びが大変」という声が多く寄せられたという。そこで同社はユーザーの声に応えるため、一般家庭でよく使用される家電製品への電力供給はそのままで、より日常に寄り添う製品開発を目指した。注力したのは、徹底した軽量化とコンパクト化だ。その結果、製品化されたのが『暮らしの隅に、確かな安心を』とうたう新製品のAORA 100 miniである。AORA 100 miniは、バッテリー容量が1004.8Wh。定格出力は700Wで、電力供給時に電圧を下げる電力リフトを使うと1400Wまで出力が可能。本体への充電方式はACコンセントとソーラーパネル、車載用走行充電の3方式と、さらに二つの方式を併用するハイブリッド充電の計4方式に対応している。電力供給のための出力ポートは9つで、AC出力×3、USB-C×2、USB-A×1、小型のデバイスに給電するDC5521×2、シガーソケット×1となっている。本体色はミントグリーンとグレーの2色だ。AORA 100 miniの最大の特徴が、前述したように軽量かつコンパクト設計だ。本体サイズは高さ293mm×幅235mm×奥行215.5mmの縦長で移動時に持ちやすく、限られたスペースでも収まりが良い。さらに本体重量は約10.7kgと1000Whクラスのポータブル電源では業界最軽量という。バッテリー容量1152Whの同社のAORA 100と比較すると、体積は約45％小型化し、重量は約36％軽量化。また、コンパクトでバッテリー容量1024WhのAORA 100 V2と比べても体積は15％小さく、重量は7％軽い。なぜ、軽量化とコンパクト化が実現できたのか。その答えは、バッテリーの進化にある。ポータブル電源に搭載されているバッテリーは、セルと呼ばれる小さな充電池が集まってできている。このセルは従来、円筒形の形状だったが、バッテリー技術の進化によって角形に変わってきた。円筒形のものを束にすると、曲面のために束の内側にも外側にも隙間ができてしまう。しかし、角形のものを束にした場合、接触面がフラットなので隙間ができにくい。つまり、セルが円筒形から角形になったことで、デッドスペースである隙間がなくなった。また、搭載しているパワー半導体もコンパクトかつ高性能に進化し、これらによって軽量化やコンパクト化が実現できたというわけである。バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約6000回の充放電サイクルに対応。1日1回、充放電を行っても16年以上使用できるロングライフ設計となっている。前述のとおりバッテリーはセルが集まってできている。バッテリーへ充電する際は個々のセルに電力を送って蓄電するのだが、ただ単に電力を送ると個々のセルにバラつきが生じるという。バラつきがある状態で充放電を繰り返すとバッテリーの劣化原因の一つになり、その結果、充放電サイクルが短くなってしまう。BLUETTI製品に搭載している充電技術は、制御をかけて個々のセルの状態が同じになるように調整して電力を送る。この技術とバッテリーの進化による相乗効果で、AORA 100 miniでは6000回もの充放電を可能にしたのである。同社の製品は、自社工場による一貫体制で生産されており、徹底した品質管理に取り組んでいるという。バッテリーでは20項目に及ぶ品質試験を行い、さらに50項目もの安全保護機能によって長期間、安全に使用できるというのが、BLUETTI製品の特徴の一つである。日本法人が設立されたのは2021年で、これまで数多くの製品を発売してきたが、リコール件数は現在までゼロだ。このことからも、同社製品の安全性への取り組みがうかがえる。AORA 100 miniはBLUETTI製品として初めてLEDライトを搭載している。オンの場合は暖色光と白色光、SOSの3種類に切り替えられ、暖色光であれば最大11日間連続点灯が可能。停電用の照明としてはもちろん、緊急時の信号や夜間の作業、アウトドア、車中泊などでも役に立つ。本体を充電しながら接続機器へ給電できるパススルー機能にも対応している。パススルー接続ではUPS機能も搭載しており、停電発生後わずか10ミリ秒以内で接続機器への電力供給を、ACコンセントからAORA 100 miniに切り替える。また、専用アプリは各種の設定やバッテリー残量の確認、通知管理などの遠隔操作が可能。外出先からでも状態を確認できるので、万が一の場合でも日常でも容易に電力を管理できる。ポータブル電源としての機能性や利便性をしっかり確保しながらも日常使いにフォーカスしたAORA 100 miniは、幅広いシーンで利用できる1台だ。特に従来のポータブル電源と比べて、縦長で設置スペースが小さいため普段の置き場所に困らず、軽量なので使用時の持ち運びもラクだ。近年、防災対策においてはフェーズフリーという考え方が注目されている。フェーズフリーのフェーズとは、日常と災害時の非日常の二つの状態のこと。この二つの状態をフリーにする、つまり日常と非日常の垣根をなくすことがフェーズフリーである。いろいろなシーンで日常的に利用し、災害時は電力を確保するための機器として利用できるAORA 100 miniは、まさにこのフェーズフリーを具現化した製品といえるだろう。BLUETTIでは8月6日まで同製品が最大41％オフになる早割キャンペーンを実施中だ。キャンペーンを実施しているのは同社の公式サイトのほか、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの各ECサイトの公式ショップで、クーポンコードを入力するとさらに5％オフになる。詳細はAORA 100 miniの商品ページをチェックしてみよう。もともとポータブル電源は、キャンプや車中泊のアウトドア用途を中心として成長してきた。だが、度重なる災害の発生で消費者の防災意識が高まり、さらに電気代の上昇もあって近年では防災や節電、日常生活を支える電源として注目され、さらなる成長が期待されている。この成長するポータブル電源市場において、BLUETTIはこれまで技術力と品質力の向上を目指して製品開発に取り組んできた。だが、消費者にその製品やブランドの価値を伝えるコミュニケーション活動や啓発活動が十分ではなかったという。そのため、今後の重点テーマには基本的な製品戦略に加えて、ブランド認知拡大と販売チャネルの拡大、アフターサポートの強化の四つを掲げる。製品戦略では前述したAORAシリーズの特徴でもある日本向けのデザインやカラーリング、日本語表示、コンパクト性を柱として、さらにラインアップを拡充していく。ブランド認知拡大では、同社初のブランドパートナーにタレントのベッキーさんを起用。ベッキーさん出演の新ブランドCM動画などでPR活動を強化し、メディアでの露出やSNSでの施策、イベントや体験会の実施などで顧客との接点を増やしていく。販売チャネルはこれまで注力してきたECを強化するとともに、ホームセンターやテレビ通販、現在800店舗以上での取り扱いがある家電量販店などでの取り扱いを拡大する。アフターサポートは回収サービスや保証・アフターサービスの充実を図り、千葉県柏市にあるサービス拠点での対応時間の延長や体制の拡充などに注力する。BLUETTIは、これら四つの重点テーマでポータブル電源をより身近な存在にし、同時に同社のブランド認知と価値を高めていく考えである。