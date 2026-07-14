シャッターチャンスを逃さない、VANGUARDの新ストラップシリーズが撮影スタイルを変える

（左から）「PRO」シリーズ、および

「CONNECT 3N1 NS」「CONNECT WS」の使用イメージ

首掛け・手首・バックパック装着まで1本で対応

PRO 2N1 STRAP（左）、

QDC-1クイックリリースシステム（中）、

PRO STRAP

CONNECT 3N1 NS

CONNECT QCK NS

CONNECT NEO NS

CONNECT NS

CONNECT WS

CONNECT BACKPACK STRAP

ガードフォースジャパンは7月17日に、「VANGUARD（バンガード）」ブランドから、カメラをすばやく着脱できるクイックリリース機構を備えたストラップ、2シリーズ計8タイプを発売する。価格はいずれもオープン。今回、発売されるストラップのラインアップとしては、2台持ちや三脚への付け替えを容易にする「PRO」シリーズ、首掛け・手首・バックパック装着など撮影スタイルに合わせて選べる「CONNECT」シリーズを用意している。また、「CONNECT」シリーズは、1本で首掛け・手首・バックパック装着に切り替えられる3WAYストラップ「CONNECT 3N1 NS」、Dカンでストラップ長をすばやく調整可能なネックストラップ「CONNECT QCK NS」、ネオプレン素材で快適に持ち運べるネックストラップ「CONNECT NEO NS」、シンプルで毎日使いやすいネックストラップ「CONNECT NS」、手首にフィットして軽快に使えるリストストラップ「CONNECT WS」、バックパックに装着して使えるクイックリリースストラップ「CONNECT BACKPACK STRAP」で構成されている。「PRO」シリーズは、撮影中の機動性と安定した携行性を追求したカメラストラップシリーズ。QDC-1クイックリリースシステムを採用することによって、スムーズなカメラの着脱やストラップの付け替えをサポートする。また、アルカスイス互換なので三脚へ付け替えたい場面にも対応しやすい。どちらも最大耐荷重は150kg。「PRO 2N1 STRAP」は、最大2台のカメラを身体に近い位置で携行できるデュアルハーネスタイプ。2台のカメラを左右に分散して携行可能なほか、必要に応じて1台用のシングルストラップとしても使える。イベント撮影やロケ撮影といった、複数のカメラを使い分けたいシーンに適している。カラーは、ブラック、グリーンの2色。実勢価格は2万4200円前後の見込み。「PRO STRAP」は、1台のカメラを安定して持ち運べるシングルタイプのプロストラップ。パッド付きショルダーストラップとともに、体側に固定しやすい補助ストラップを備えているため、移動中の揺れを抑えつつ快適に携行できる。カラーは、ブラック、グリーンの2色。実勢価格は1万6500円前後の見込み。「CONNECT 3N1 NS」は、ネックストラップ、リストストラップ、バックパックストラップとして使用可能な、3WAYタイプのカメラストラップ。撮影中は首掛けでカメラを持ち歩き、移動時やアウトドアシーンでは手首やバックパック装着に切り替えるといった、シーンに合わせた使い分けができる。さらに、クイックリリースパーツのConnect Clipを採用することで、スムーズなストラップの付け替えを実現した。カメラ側に取り付けるConnect Tether×4本が付属し、取り付けの組み合わせ次第で2台運用にも対応する。また、ストラップ幅は30mmと38mmの2サイズを用意している。最大耐荷重は90kg。カラーは、ブラック、ネイビーの2色。実勢価格は、ストラップ幅30mmモデルが1万2100円前後、ストラップ幅38mmモデルが1万3200円前後の見込み。「CONNECT QCK NS」は、Dカンを使用したクイックアジャスト機構によって、ストラップの長さをすばやく変えられるネックストラップ。移動時はカメラを身体に近い位置で保持しつつ、撮影時には必要に応じてストラップを伸ばすといった、シーンに合わせた取り回しが可能になる。さらに、クイックリリースパーツのConnect Clipを採用することで、スムーズなストラップの付け替えを実現した。ストラップ幅は38mmで荷重を分散しやすく、ミラーレスカメラやDSLRといった、幅広い機材の携行に適している。最大耐荷重は90kg。カラーは、ブラック、ネイビー、グレーの3色。実勢価格は4950円前後の見込み。「CONNECT NEO NS」は、やわらかなネオプレン素材のパッドを採用したネックストラップ。首や肩への当たりをやわらげて、長時間の撮影や移動時でも持ち運びしやすい。また、内側にはすべりにくい素材を使用しているので、移動中のストラップのずれが抑えられ、安定して携行できる。首掛けだけでなく、肩に掛けてワンスリング（斜め掛け）のようにも使えるため、街歩きや旅行、イベント撮影、アウトドアなど幅広いシーンに対応する。さらに、クイックリリースパーツのConnect Clipを採用することで、スムーズなストラップの付け替えを実現した。Connect Tether×4本が付属し、取り付けの組み合わせ次第で2台運用も可能になる。最大耐荷重は90kg。カラーは、ブラック、ネイビー、グリーンの3色。実勢価格は、ストラップ幅30mmモデルが4730円前後、ストラップ幅38mmモデルが4950円前後の見込み。「CONNECT NS」は、シンプルなデザインで日常使いしやすいネックストラップ。街歩きや旅行、イベント撮影、アウトドアといった、多彩なシーンでカメラを軽快に持ち運べる。クイックリリースパーツのConnect Clip採用によって、スムーズなストラップの付け替えを実現し、Connect Tether×4本が付属しているので、取り付けの組み合わせ次第で2台運用もできる。ストラップ幅は、より軽快に持ち運びたい人向けの25mm、安定感や荷重分散を重視する人向けの38mmの、2サイズを用意している。最大耐荷重は90kg。カラーは、ブラック、ネイビー、グレーの3色。実勢価格は、ストラップ幅25mmモデルが3630円前後、ストラップ幅38mmモデルが3960円前後の見込み。「CONNECT WS」は、手首に通してカメラを持ち運べるリストストラップ。首掛けや肩掛けが必要ないシーンでも軽快な取り回しを実現し、街歩きや旅行といったカメラをすばやく構えたい場面に適している。手首に合わせて長さを調整可能なため、カメラを手元で保持しやすく、撮影中の安心感を高められる。また、クイックリリースパーツのConnect Clipを採用することで、スムーズにカメラの着脱やストラップの付け替えができる。なお、Connect Tether×2本が付属しているので、機材に合わせてすぐに使い始められる。最大耐荷重は90kg。カラーは、ブラック、ネイビー、グレーの3色。実勢価格は3630円前後の見込み。「CONNECT BACKPACK STRAP」は、バックパックのショルダーベルトに装着可能なストラップ。Dカンやウェビングに固定できるクリップを採用しており、普段使っているバックパックにも取り付けやすい。カメラや双眼鏡を胸元で保持しやすいため、歩行中のぶらつきや機材の揺れを抑えつつ持ち運べるので、旅行やハイキング、イベント撮影といった歩く時間が長いシーンでも、機材をすぐに使える。さらに、クイックリリースパーツのConnect Clip採用によって、スムーズなカメラや双眼鏡の着脱、機材の付け替えが可能になる。左右のショルダーベルトに装着して使えるストラップ×2本セットで、Connect Tether×4本が付属する。そのほか、ストラップの長さを410～630mmの範囲で調整できるため、バックパックの形状や体格、携行したい位置に合わせて使える。最大耐荷重は90kg。カラーは、ブラック、ネイビー、グレーの3色。実勢価格は3960円前後の見込み。