2026.7.15 08:00

スマホ・PC

2mからの落下試験もクリア CASETiFYの「雲」みたいなiPhoneケースは保護性能も高い

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　Casetagram Limitedが展開する「CASETiFY」は7月8日、ブランドの人気シリーズからインスピレーションを得た新作アイテム「Cloud Case by CASETiFY」を公式オンラインストアや各販売店で発売した。

雲みたいなスマホケース

同シリーズで合わせればトータルコーディネートも可能

　新製品は、雲のようなフォルムが特徴のスマートフォンケースとなっており、このほかにも同シリーズとして「Snappy ループグリップ」「ジェリーリストレット-クラウド」「クラウド スマホストラップ」「パフィ チャームキューブ」を展開し、ケースとのトータルコーディネートが楽しめる。
 
Cloud Case by CASETiFY（8250円）
 
 
同シリーズで合わせれば
トータルコーディネートを楽しめる

　スマホケースは、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxに対応し、プレミアムソフトタッチシリコン素材を採用する。ふんわりとした柔らかな印象のデザインだが、高さ2mからの落下試験をクリアし、さらにアメリカ国防総省が制定する軍用物資の調達規格「MIL規格」の3倍に相当する耐久性を備えており、高い実用性も特徴だ。カラーはコットンホワイト、スカイブルー、マシュマロピンクの3色展開。
 
Snappy ループグリップ（5280円）
 
ジェリーリストレット-クラウド（3740円）
 
クラウド スマホストラップ（6820円）
 
パフィ チャームキューブ（880円）
写真ギャラリー
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CASETiFY＝https://www.casetify.com/ja_JP/collection/cloud-collection
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