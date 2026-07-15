2026.7.15 08:00スマホ・PC
2mからの落下試験もクリア CASETiFYの「雲」みたいなiPhoneケースは保護性能も高い
Casetagram Limitedが展開する「CASETiFY」は7月8日、ブランドの人気シリーズからインスピレーションを得た新作アイテム「Cloud Case by CASETiFY」を公式オンラインストアや各販売店で発売した。写真ギャラリー
スマホケースは、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxに対応し、プレミアムソフトタッチシリコン素材を採用する。ふんわりとした柔らかな印象のデザインだが、高さ2mからの落下試験をクリアし、さらにアメリカ国防総省が制定する軍用物資の調達規格「MIL規格」の3倍に相当する耐久性を備えており、高い実用性も特徴だ。カラーはコットンホワイト、スカイブルー、マシュマロピンクの3色展開。
同シリーズで合わせればトータルコーディネートも可能新製品は、雲のようなフォルムが特徴のスマートフォンケースとなっており、このほかにも同シリーズとして「Snappy ループグリップ」「ジェリーリストレット-クラウド」「クラウド スマホストラップ」「パフィ チャームキューブ」を展開し、ケースとのトータルコーディネートが楽しめる。
スマホケースは、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxに対応し、プレミアムソフトタッチシリコン素材を採用する。ふんわりとした柔らかな印象のデザインだが、高さ2mからの落下試験をクリアし、さらにアメリカ国防総省が制定する軍用物資の調達規格「MIL規格」の3倍に相当する耐久性を備えており、高い実用性も特徴だ。カラーはコットンホワイト、スカイブルー、マシュマロピンクの3色展開。
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