新サービス「ScanSnap Cloud＋」提供開始　スマホをScanSnapにする新機能も

「ScanSnap AI」で新たなPDF体験を提案する

スマホが「ScanSnap」になる

OCRは手書き文字にも対応。カレンダーやメール、

次のアクションにつながるPDFを作成できる

スマホ撮影でも、

ScanSnapスキャナーのような仕上がりに

サービス体系と月額料金

PFUは、7月14日にScanSnapの新たな核となるクラウドサービス「ScanSnap Cloud＋」の提供を開始した。あわせて、ScanSnapのモバイルアプリ「モバイル版ScanSnap Home」をアップデートし、スマートフォン（スマホ）のカメラで紙文書を取り込める新機能「ScanSnap Camera」を追加した。ScanSnapは、シリーズ累計約800万台を出荷したスキャナーシリーズ。「ScanSnap Cloud＋」は、ScanSnapシリーズと連携するクラウドサービス「ScanSnap Cloud」の有料プランとして提供するもので、AI機能「ScanSnap AI」により、手書き文字を含むOCRや文書内容を理解したファイル名生成、予定登録やメール作成などのアクションに直接つながるPDFの生成が可能。スキャナーからでも、スマホのカメラからでも、スキャンするだけで、紙の情報が「探せて・整って・動き出す」、新たなPDF体験を実現する。さらに新機能「ScanSnap Camera」では、スマホのカメラで撮影した紙文書に対し、影けしやフラット補正などAI補正が適用可能。スキャナーのない場所でも、スキャナー品質のデジタル化を実現する。なお、向き補正やカラー自動判別機能などの基本機能は無料で利用でき、有料プラン「ScanSnap Cloud＋」を契約すると、プランに応じてAIなどさまざまな機能を利用できる。ScanSnap AI機能や「ScanSnap Camera」のAI補正を利用できる有料プラン「ScanSnap Cloud＋」の月額料金は、Sプランが980円、Mプランが1980円、Lプランが2980円。なお、ScanSnap AI以外の利用可能な項目は各プラン共通で、Sプランのみ1カ月間の無料トライアルを用意する。なお、モバイル版ScanSnap Homeでは、ScanSnap Cameraの基本機能を無料で利用でき、「ScanSnap Cloud＋」に加入すると、加えて影けし・フラット補正などのAI補正に対応する。