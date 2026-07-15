2026.7.15 18:30スマホ・PC
新サービス「ScanSnap Cloud＋」提供開始 スマホをScanSnapにする新機能も
PFUは、7月14日にScanSnapの新たな核となるクラウドサービス「ScanSnap Cloud＋」の提供を開始した。あわせて、ScanSnapのモバイルアプリ「モバイル版ScanSnap Home」をアップデートし、スマートフォン（スマホ）のカメラで紙文書を取り込める新機能「ScanSnap Camera」を追加した。写真ギャラリー
さらに新機能「ScanSnap Camera」では、スマホのカメラで撮影した紙文書に対し、影けしやフラット補正などAI補正が適用可能。スキャナーのない場所でも、スキャナー品質のデジタル化を実現する。なお、向き補正やカラー自動判別機能などの基本機能は無料で利用でき、有料プラン「ScanSnap Cloud＋」を契約すると、プランに応じてAIなどさまざまな機能を利用できる。
ScanSnap AI機能や「ScanSnap Camera」のAI補正を利用できる有料プラン「ScanSnap Cloud＋」の月額料金は、Sプランが980円、Mプランが1980円、Lプランが2980円。なお、ScanSnap AI以外の利用可能な項目は各プラン共通で、Sプランのみ1カ月間の無料トライアルを用意する。
なお、モバイル版ScanSnap Homeでは、ScanSnap Cameraの基本機能を無料で利用でき、「ScanSnap Cloud＋」に加入すると、加えて影けし・フラット補正などのAI補正に対応する。
スマホが「ScanSnap」になるScanSnapは、シリーズ累計約800万台を出荷したスキャナーシリーズ。「ScanSnap Cloud＋」は、ScanSnapシリーズと連携するクラウドサービス「ScanSnap Cloud」の有料プランとして提供するもので、AI機能「ScanSnap AI」により、手書き文字を含むOCRや文書内容を理解したファイル名生成、予定登録やメール作成などのアクションに直接つながるPDFの生成が可能。スキャナーからでも、スマホのカメラからでも、スキャンするだけで、紙の情報が「探せて・整って・動き出す」、新たなPDF体験を実現する。
さらに新機能「ScanSnap Camera」では、スマホのカメラで撮影した紙文書に対し、影けしやフラット補正などAI補正が適用可能。スキャナーのない場所でも、スキャナー品質のデジタル化を実現する。なお、向き補正やカラー自動判別機能などの基本機能は無料で利用でき、有料プラン「ScanSnap Cloud＋」を契約すると、プランに応じてAIなどさまざまな機能を利用できる。
ScanSnap AI機能や「ScanSnap Camera」のAI補正を利用できる有料プラン「ScanSnap Cloud＋」の月額料金は、Sプランが980円、Mプランが1980円、Lプランが2980円。なお、ScanSnap AI以外の利用可能な項目は各プラン共通で、Sプランのみ1カ月間の無料トライアルを用意する。
なお、モバイル版ScanSnap Homeでは、ScanSnap Cameraの基本機能を無料で利用でき、「ScanSnap Cloud＋」に加入すると、加えて影けし・フラット補正などのAI補正に対応する。
あわせて読みたい
AI時代もPDF 文書ファイルの定番 誕生から33年 「PDFの日」記念イ...
アドビとPFUは6月15日、「紙からPDF、そしてAIへ：PDFの日記念」と題したイベントを都内で開催した。実は15日はアドビが制定した「PDFの日」...
子育て世帯に一家に1台「プリンター」のすすめ 学校や塾のデジタ...
家電量販店・オンラインショップの実売データを集計した「BCNランキング」によると、年賀状離れが進む中でも、インクジェットプリンターの販...
注目の記事
AI時代もPDF 文書ファイルの定番 誕生から33年 「PDFの日」記念イベント開催 ScanSnapのフラッグシップが進化！ 時・場所・デバイスの垣根を越える革新的スキャナー「iX2500」 スキャナに追い風インボイスと電帳法、注目はシートフィードタイプ【道越一郎のカットエッジ】 ドキュメントスキャナは速度＆付属ソフトがポイント 「ScanSnap」が人気No.1
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
くらしを彩る
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10