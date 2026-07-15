2026.7.15 16:30

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レイコップのコードレス UVふとんクリーナー「Renny」、「日本子育て支援大賞2026」受賞

掃除機 レイコップ

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　レイコップは7月13日に、同社の販売するコードレス UVふとんクリーナー「Renny」が、日本子育て支援協会が主催する「日本子育て支援大賞2026」の、家電部門を受賞したことを発表した。

「日本子育て支援大賞2026」家電部門を受賞した
コードレス UVふとんクリーナー「Renny」

【日本子育て支援大賞2026】家電部門を受賞

　「Renny」（RJS2-100）は、UV LEDとたたきブラシの光クリーンメカニズム搭載によって、アレルゲンやダニを99.9％除菌・除去する、医師が開発したふとんクリーナー。

　本体の重さは約1kgとシリーズ最軽量のコンパクトさで、ベビーベッドをはじめ、ソファやカーペット・ぬいぐるみといった、赤ちゃんが触れるファブリック素材をクリーンにケアできる。

　使い捨てフィルターを採用しているため、手を汚すことなくゴミ捨てが可能なほか、HEPAフィルターが0.3μmの超微細なホコリをキャッチするクリーン排気で、安心して使える。

　さらに、コードレスタイプなので、洗濯できないベビーカーや車内などの衛生ケアにも活躍する。

　「日本子育て支援大賞2026」は、子育てによい商品、サービスがたくさん生まれてくることを支援すべく、子育てママ・パパ、およびその祖父母が、実際に役立った価値を大いに評価するアワード。

　「衣」「食」「住」「日用雑貨」「グッズ類」「サービス・アプリケーション」「家電・自動車」「自治体・プロジェクト」の全8領域に対して、（1）安心・安全、（2）便利、負荷の削減・低減、（3）子どもの成長、（4）親子のコミュニケーション、（5）快適性（楽しい子育てライフの実現にむけて）という5つの項目いずれかにおいて、とりわけ顕著な特色や配慮・工夫があることを評価のポイントとしている。

　今回の「Renny」の受賞では、同製品が単なる利便性の追求だけでなく、赤ちゃんの健康を守る「清潔な環境づくり」と、忙しい親の「心のゆとり」を両立させた点が評価されたという。
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外部リンク

レイコップ＝https://www.raycop.co.jp/ 「Renny」＝https://www.raycop.co.jp/pages/product-rjs2 「日本子育て支援大賞」＝https://www.jcfs-ac.jp/grandprize/
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