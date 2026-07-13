2026.7.13 14:30

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カレンダーアプリが進化　「シン・ジョルテ」の提供を開始

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　ジョルテは7月6日に、同社の提供しているカレンダーアプリ「ジョルテ」の、次世代サービスとなる新アプリ「シン・ジョルテ」の提供を開始した。基本無料で、iOS、Android、およびウェブブラウザからの利用に対応する。

次世代カレンダーアプリ「シン・ジョルテ」が登場

予定・行動・記録・気持ちをひとつに

　今回、提供が開始された「シン・ジョルテ」は、シンプルで使いやすさを追求したカレンダーを起点に、予定・行動・記録・気持ちを1つにつないで、邪魔にならないように配慮したAIによる行動支援や各種サービス連携によって日々の暮らしを支える、新しい生活のためのカレンダープラットフォーム。

　やることを整理して、明日の準備を思い出させ、振り返りを助け、必要のないときには静かに待つという、安心感・やさしさ・人とのつながりを大切にする、AI時代に生きる人のためのカレンダーとなっている。なお、AI関連機能は順次提供が開始される。
 
AI時代に生きる人のためのカレンダー

　「月カレンダー」で予定を見渡して、「タスク」で行動に落とし込み、「メモ」で気づきを残し、「日記」で日々を振り返り、予定→行動→記録→気持ちを1つにつなぐことによって、生活のベースを手元にあつめて管理できる。

　月表示と1日タイムライン表示で、予定が重なる毎日でも直感的に把握可能で、紙の手帳のような親しみのあるデザインと、シンプルかつ自分好みにできる高いカスタマイズ性を備えている。また、スマートフォン・PC・タブレット端末に対応し、シームレスなデータ同期が可能で、Google／Appleの標準カレンダーや「ジョルテ」アプリとの連携に対応しているので、これまでの予定をそのまま引き継げるほか、併用もできる。
 
月カレンダー・タスク・メモ・日記で
予定→行動→記録→気持ちを1つにつなげる

　さらに、日常をととのえる「シン・ジョルテ」（カレンダー軸）と、体験を広げるイベント情報プラットフォーム「イベンティア」（イベント軸）を連携させることで、気になるイベントを見つけてカレンダーに登録したり、家族や友人と共有したり、写真やメモで記録したりといった使い方が可能になる。このような使い方を通じて、予定から行動を起点に新しい体験へと広げ、予定を知る→共有する→行動する→体験する→記録する→次につなげる、という流れを支えられる。
 
網羅的に地図で簡単にイベントが探せる
「イベンティア」との連携も可能

　今後は、カレンダーとイベントだけでなく、「イベンティア」によるトラベル領域と「シン・ジョルテ」によるヘルスケア領域もあわせて、重点的に強化していくという。
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外部リンク

ジョルテ＝https://www.jorte.com/ 「シン・ジョルテ」＝https://www.jorte.com/shin/ 「イベンティア」＝https://app.eventia.site/
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