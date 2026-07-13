2026.7.13 14:00生活
猛暑対策の新提案、断熱ダクト採用の家庭用スポットクーラー2026年モデル
タンスのゲンは7月10日に、使用環境上限40℃に対応した、家庭用スポットクーラー「スポットクーラー2.3kW」と「スポットクーラー2.6kW」、および新たに断熱ダクトカバーを採用した「スポットクーラー2.9kW」を、2026年モデルとして公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。
あわせて、新たに排熱ダクトに断熱カバーを採用することによって、運転中に排熱ダクトから室内へ伝わる熱を抑えられるので、冷やした空気への熱の影響が軽減され冷却効率の低下を防ぐ。
なお、一般的なスポットクーラーは運転中に発生した除湿水がタンクに溜まるため、定期的な排水が必要だが、今回発売された2026年モデルはノンドレン構造を採用し、発生した除湿水を本体内部で蒸発させて、熱とともに屋外へ排出するので、排水作業を行う必要はない。
風量は、強風・弱風の2段階から選択が可能で、温度設定は「スポットクーラー2.3kW」と「スポットクーラー2.6kW」が16～31℃、「スポットクーラー2.9kW」が16～32℃に対応している。
さらに、室内の空気を循環させられ、換気などに便利な送風機能、時間の経過とともに設定温度が徐々に上昇して、6時間後に自動で電源をオフにするスリープ機能、1時間刻みで最大24時間まで設定できるオン／オフタイマーも搭載する。
そのほか、本体にはキャスターと取っ手を備えており、移動させやすい。また、「スポットクーラー2.3kW」と「スポットクーラー2.6kW」には、ロックボタンの3秒間長押しで操作をロック可能なチャイルドロック機能を搭載しているので、子どものいたずらや操作ミスを防げる。
「スポットクーラー2.3kW」と「スポットクーラー2.6kW」は、カラーがホワイト、ファブリックブラックの2色。価格は、「スポットクーラー2.3kW」が2万9999円、「スポットクーラー2.6kW」が3万4999円。
「スポットクーラー2.9kW」の価格は4万9999円。
真夏のガレージやキッチンも快適に今回、発売された2026年モデルの「スポットクーラー2.3kW」「スポットクーラー2.6kW」「スポットクーラー2.9kW」は、いずれも排熱効率を向上することで使用環境上限40℃に対応しているため、熱気がこもりやすい室内や日中に高温になりやすい部屋でも、安定した冷却性能を発揮する。
あわせて、新たに排熱ダクトに断熱カバーを採用することによって、運転中に排熱ダクトから室内へ伝わる熱を抑えられるので、冷やした空気への熱の影響が軽減され冷却効率の低下を防ぐ。
なお、一般的なスポットクーラーは運転中に発生した除湿水がタンクに溜まるため、定期的な排水が必要だが、今回発売された2026年モデルはノンドレン構造を採用し、発生した除湿水を本体内部で蒸発させて、熱とともに屋外へ排出するので、排水作業を行う必要はない。
風量は、強風・弱風の2段階から選択が可能で、温度設定は「スポットクーラー2.3kW」と「スポットクーラー2.6kW」が16～31℃、「スポットクーラー2.9kW」が16～32℃に対応している。
さらに、室内の空気を循環させられ、換気などに便利な送風機能、時間の経過とともに設定温度が徐々に上昇して、6時間後に自動で電源をオフにするスリープ機能、1時間刻みで最大24時間まで設定できるオン／オフタイマーも搭載する。
そのほか、本体にはキャスターと取っ手を備えており、移動させやすい。また、「スポットクーラー2.3kW」と「スポットクーラー2.6kW」には、ロックボタンの3秒間長押しで操作をロック可能なチャイルドロック機能を搭載しているので、子どものいたずらや操作ミスを防げる。
「スポットクーラー2.3kW」と「スポットクーラー2.6kW」は、カラーがホワイト、ファブリックブラックの2色。価格は、「スポットクーラー2.3kW」が2万9999円、「スポットクーラー2.6kW」が3万4999円。
「スポットクーラー2.9kW」の価格は4万9999円。
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外部リンク
タンスのゲン＝https://tansu-gen.co.jp/ 「スポットクーラー2.3kW／2.6kW」（公式オンラインショップ）＝https://www.tansu-gen.jp/collections/spot_cooler/products/7980000040 「スポットクーラー2.3kW／2.6kW」（楽天市場店）＝https://item.rakuten.co.jp/tansu/7980000000/ 「スポットクーラー2.3kW／2.6kW」（Yahoo!ショッピング店）＝https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/79800000.html 「スポットクーラー2.9kW」（公式オンラインショップ）＝https://www.tansu-gen.jp/collections/spot_cooler/products/79800001
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