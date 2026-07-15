2026.7.15 16:00スマホ・PC
RTX 3050搭載ゲーミングPCが12万2800円から、MDLが全モデル1万円引きセール
鹿児島発のBTOゲーミングPCブランド「MDL」を展開するモダンデザインは、7月31日までの期間限定でサマーキャンペーンを実施している。期間中はゲーミングPC全モデルを対象にクーポン利用で1万円引きとなり、RTX 3050搭載モデルを12万2800円から購入できる。写真ギャラリー
キャンペーンでは、用途に合わせて選べる複数のモデルをラインアップ。エントリーモデルの「Ryzen 5 5500 × GeForce RTX 3050」は、クーポン利用で12万2800円。人気のeスポーツタイトルや動画視聴を快適に楽しみたいユーザーに適している。
また、「Ryzen 7 5700X × GeForce RTX 5060」は15万4800円で、高フレームレートのゲームプレーや動画配信、クリエーティブ用途にも対応する。
さらに、上位モデルとして「Ryzen 7 5700X × GeForce RTX 5060 Ti」も用意し、高画質設定や高リフレッシュレート環境を求めるユーザーのニーズに応える。価格は16万8800円。
「どのスペックを選べばいいか分からない」という初心者向けに、MDLは公式LINEによる購入相談サービスを提供している。「遊びたいゲーム」や「予算」を伝えるだけで、最適な構成を提案してもらえるという。さらに、モニターやキーボード、マウスをセットにしたスターターセットも用意しており、購入後すぐにゲーム環境を整えられる。
PCゲーム人気の高まりを背景に、性能だけでなく購入後のサポートも重視される。全パーツ新品、国内工場での検品、1年保証を備えながら12万円台から購入できるMDLのゲーミングPCは、初めてゲーミングPCを購入する人に向けた訴求力の高い製品といえそうだ。
安心の1年保証付きゲーミングPC市場ではコストを抑えるために中古パーツを活用するケースがあるが、MDLのPCはメモリーを含む全パーツに新品を採用している。標準で16GBメモリー（8GB×2）を搭載し、ゲームプレー時の安定性を高めるデュアルチャネル構成。組み立てと検品は鹿児島県内の自社工場で行い、購入後1年間のセンドバック保証も用意する。
キャンペーンでは、用途に合わせて選べる複数のモデルをラインアップ。エントリーモデルの「Ryzen 5 5500 × GeForce RTX 3050」は、クーポン利用で12万2800円。人気のeスポーツタイトルや動画視聴を快適に楽しみたいユーザーに適している。
また、「Ryzen 7 5700X × GeForce RTX 5060」は15万4800円で、高フレームレートのゲームプレーや動画配信、クリエーティブ用途にも対応する。
さらに、上位モデルとして「Ryzen 7 5700X × GeForce RTX 5060 Ti」も用意し、高画質設定や高リフレッシュレート環境を求めるユーザーのニーズに応える。価格は16万8800円。
「どのスペックを選べばいいか分からない」という初心者向けに、MDLは公式LINEによる購入相談サービスを提供している。「遊びたいゲーム」や「予算」を伝えるだけで、最適な構成を提案してもらえるという。さらに、モニターやキーボード、マウスをセットにしたスターターセットも用意しており、購入後すぐにゲーム環境を整えられる。
PCゲーム人気の高まりを背景に、性能だけでなく購入後のサポートも重視される。全パーツ新品、国内工場での検品、1年保証を備えながら12万円台から購入できるMDLのゲーミングPCは、初めてゲーミングPCを購入する人に向けた訴求力の高い製品といえそうだ。
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