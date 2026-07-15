世界初インフィニティミラー採用の高速DDR5メモリー「NOVAKEY RGB DDR5」発売

NOVAKEY RGB DDR5

Intel XMP 3.0とAMD EXPO対応で簡単オーバークロック

エイデータテクノロジージャパンは7月から、同社のゲーミングブランド「XPG」より、DDR5インフィニティミラーデザインメモリー「NOVAKEY RGB DDR5」を、ドスパラにて国内販売している。ドスパラでの価格は、16GB×2枚組で6万9800円。「NOVAKEY RGB DDR5」は、「2026 CES Innovation Best of Innovation」をはじめとする複数のアワードを受賞した、インフィニティミラーメモリーモジュールデザインを採用したDDR5メモリー。立体的な多層構造のビジュアルによって、ゲーミングPCを印象的に演出する。最大6400MT／sの高速動作に対応し（7月13日時点で、日本国内では最大5600MT／s仕様のみ販売）、ゲーム、クリエイティブ制作、高負荷アプリケーションといったさまざまなニーズに対応し、快適な作業環境を実現できる。あわせて、Intel XMP 3.0、AMD EXPO両方の規格に対応しているため、オーバークロック設定が容易となっている。さらに、電源管理IC（PMIC）を内蔵し電圧を精密に制御することで、電源供給の安定性を高めた。また、オンダイECC（On-Die Error Correcting Code）がリアルタイムでエラーを補正するため、システムクラッシュを防ぐことができる。そのほか、本体外装に再生アルミニウムを50％、再生プラスチックを85％採用しており、高いデザイン性や信頼性を実現しつつ、環境にも配慮している。