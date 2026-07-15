2026.7.15 12:00スマホ・PC
世界初インフィニティミラー採用の高速DDR5メモリー「NOVAKEY RGB DDR5」発売
エイデータテクノロジージャパンは7月から、同社のゲーミングブランド「XPG」より、DDR5インフィニティミラーデザインメモリー「NOVAKEY RGB DDR5」を、ドスパラにて国内販売している。ドスパラでの価格は、16GB×2枚組で6万9800円。
最大6400MT／sの高速動作に対応し（7月13日時点で、日本国内では最大5600MT／s仕様のみ販売）、ゲーム、クリエイティブ制作、高負荷アプリケーションといったさまざまなニーズに対応し、快適な作業環境を実現できる。
あわせて、Intel XMP 3.0、AMD EXPO両方の規格に対応しているため、オーバークロック設定が容易となっている。
さらに、電源管理IC（PMIC）を内蔵し電圧を精密に制御することで、電源供給の安定性を高めた。また、オンダイECC（On-Die Error Correcting Code）がリアルタイムでエラーを補正するため、システムクラッシュを防ぐことができる。
そのほか、本体外装に再生アルミニウムを50％、再生プラスチックを85％採用しており、高いデザイン性や信頼性を実現しつつ、環境にも配慮している。
Intel XMP 3.0とAMD EXPO対応で簡単オーバークロック「NOVAKEY RGB DDR5」は、「2026 CES Innovation Best of Innovation」をはじめとする複数のアワードを受賞した、インフィニティミラーメモリーモジュールデザインを採用したDDR5メモリー。立体的な多層構造のビジュアルによって、ゲーミングPCを印象的に演出する。
最大6400MT／sの高速動作に対応し（7月13日時点で、日本国内では最大5600MT／s仕様のみ販売）、ゲーム、クリエイティブ制作、高負荷アプリケーションといったさまざまなニーズに対応し、快適な作業環境を実現できる。
あわせて、Intel XMP 3.0、AMD EXPO両方の規格に対応しているため、オーバークロック設定が容易となっている。
さらに、電源管理IC（PMIC）を内蔵し電圧を精密に制御することで、電源供給の安定性を高めた。また、オンダイECC（On-Die Error Correcting Code）がリアルタイムでエラーを補正するため、システムクラッシュを防ぐことができる。
そのほか、本体外装に再生アルミニウムを50％、再生プラスチックを85％採用しており、高いデザイン性や信頼性を実現しつつ、環境にも配慮している。
注目の記事
テレビ番組の録画を簡単ダビング、アイオーデータ「BDレコ」が対応機種を大幅拡大 ADATAから最大1万1000MB／sのGen5 SSD「XPG MARS 970 PLUS」、ゲームやAI処理を高速化 ADATAからゲーミング電源ユニット新製品、電源規格ATX3.0（PCIe5.0）に準拠 ADATAからミドルタワーPCケース、Extended ATX規格対応
外部リンク
エイデータテクノロジージャパン＝https://www.adata.com/jp/ 「XPG」＝https://www.xpg.com/jp 「NOVAKEY RGB DDR5」＝https://www.xpg.com/jp/xpg/computer-memory-novakey-rgb-ddr5-memory 「NOVAKEY RGB DDR5」販売ページ（ドスパラ）＝https://www.dospara.co.jp/SBR1534/IC641745.html
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