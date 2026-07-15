2026.7.15 13:00

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ゲームも動画編集も快適なPCIe 4.0対応M.2 SSD、「Samsung 990 SSD」発売

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　ITGマーケティングは7月下旬に、同社が販売代理店を務める日本サムスンの、PCIe 4.0 x4に対応したM.2（2280）フォームファクタのNVMe SSD「Samsung 990 SSD」の販売を開始する。価格はオープンで、実勢価格は1TBモデルが4万980円前後、2TBモデルが8万980円前後の見込み。

Samsung 990 SSD

ゲーム・コンテンツ制作・日常的なPC利用などに対応

　「Samsung 990 SSD」は、優れたシーケンシャル性能を備えるとともに、電力効率を向上させたことで、ゲーム、コンテンツ制作、日常的なPC利用といった、幅広い用途に対応する内蔵SSD。

　シーケンシャル読み出しは最大毎秒7250MB、シーケンシャル書き込みは最大毎秒6450MB、ランダム読み出しは最大毎秒85万IOPS、ランダム書き込みは最大毎秒120万IOPSと高速性能を実現し、大容量ゲームの起動、高解像度写真ライブラリの移動、大容量プロジェクトファイルの書き出しといった作業をスムーズに実行できる。さらに、PCIe 4.0 x4対応の高速インターフェースを採用することで待ち時間が短縮され、快適なクリエイティブ作業をサポートする。

　高速性能だけでなく、電力効率のバランスも追求されており、「Samsung 990 PRO SSD」と比較して1Wあたりの性能が最大38％向上した。最適化された低消費電力設計によって、ノートPCなど電力に制約のある環境でも、大容量ファイルを快適に扱える。

　そのほか、サムスンのメモリーストレージ製品をサポートするユーティリティソフトウェア「Samsung Magician ソフトウェア」（日本語対応）にも対応し、シンプルなダッシュボードを通じて、ドライブの状態がひと目でわかるほか、データ移行や最新ファームウェアへの更新が可能になる。なお、「Samsung Magician ソフトウェア」はウェブサイトから無償でダウンロードできる。
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外部リンク

ITGマーケティング＝https://www.itgm.co.jp/ 「Samsung 990 SSD」＝https://www.itgm.co.jp/product/ssd-990.php
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