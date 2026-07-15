2026.7.15 13:00スマホ・PC
ゲームも動画編集も快適なPCIe 4.0対応M.2 SSD、「Samsung 990 SSD」発売
ITGマーケティングは7月下旬に、同社が販売代理店を務める日本サムスンの、PCIe 4.0 x4に対応したM.2（2280）フォームファクタのNVMe SSD「Samsung 990 SSD」の販売を開始する。価格はオープンで、実勢価格は1TBモデルが4万980円前後、2TBモデルが8万980円前後の見込み。
シーケンシャル読み出しは最大毎秒7250MB、シーケンシャル書き込みは最大毎秒6450MB、ランダム読み出しは最大毎秒85万IOPS、ランダム書き込みは最大毎秒120万IOPSと高速性能を実現し、大容量ゲームの起動、高解像度写真ライブラリの移動、大容量プロジェクトファイルの書き出しといった作業をスムーズに実行できる。さらに、PCIe 4.0 x4対応の高速インターフェースを採用することで待ち時間が短縮され、快適なクリエイティブ作業をサポートする。
高速性能だけでなく、電力効率のバランスも追求されており、「Samsung 990 PRO SSD」と比較して1Wあたりの性能が最大38％向上した。最適化された低消費電力設計によって、ノートPCなど電力に制約のある環境でも、大容量ファイルを快適に扱える。
そのほか、サムスンのメモリーストレージ製品をサポートするユーティリティソフトウェア「Samsung Magician ソフトウェア」（日本語対応）にも対応し、シンプルなダッシュボードを通じて、ドライブの状態がひと目でわかるほか、データ移行や最新ファームウェアへの更新が可能になる。なお、「Samsung Magician ソフトウェア」はウェブサイトから無償でダウンロードできる。
ゲーム・コンテンツ制作・日常的なPC利用などに対応「Samsung 990 SSD」は、優れたシーケンシャル性能を備えるとともに、電力効率を向上させたことで、ゲーム、コンテンツ制作、日常的なPC利用といった、幅広い用途に対応する内蔵SSD。
シーケンシャル読み出しは最大毎秒7250MB、シーケンシャル書き込みは最大毎秒6450MB、ランダム読み出しは最大毎秒85万IOPS、ランダム書き込みは最大毎秒120万IOPSと高速性能を実現し、大容量ゲームの起動、高解像度写真ライブラリの移動、大容量プロジェクトファイルの書き出しといった作業をスムーズに実行できる。さらに、PCIe 4.0 x4対応の高速インターフェースを採用することで待ち時間が短縮され、快適なクリエイティブ作業をサポートする。
高速性能だけでなく、電力効率のバランスも追求されており、「Samsung 990 PRO SSD」と比較して1Wあたりの性能が最大38％向上した。最適化された低消費電力設計によって、ノートPCなど電力に制約のある環境でも、大容量ファイルを快適に扱える。
そのほか、サムスンのメモリーストレージ製品をサポートするユーティリティソフトウェア「Samsung Magician ソフトウェア」（日本語対応）にも対応し、シンプルなダッシュボードを通じて、ドライブの状態がひと目でわかるほか、データ移行や最新ファームウェアへの更新が可能になる。なお、「Samsung Magician ソフトウェア」はウェブサイトから無償でダウンロードできる。
注目の記事
テレビ番組の録画を簡単ダビング、アイオーデータ「BDレコ」が対応機種を大幅拡大 PS5にそのまま装着できる「ヒートシンク搭載SSD」 ADATAから最大1万1000MB／sのGen5 SSD「XPG MARS 970 PLUS」、ゲームやAI処理を高速化 サンディスクが新SSD「SANDISK Optimus」を発表、高速・大容量でAI PCやゲーミングに最適 PS5に増設可能！4TBのヒートシンク付き「ゲーミングSSD」
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
くらしを彩る
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10