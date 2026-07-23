2026.7.23 07:00スマホ・PC
iPod nanoの再来！？ 多機能をポケットサイズに収めたオーディオプレーヤー
アンプやBluetoothレシーバーとしても使える新製品は、最小クラスのサイズながら、DACチップ「CS43131」をデュアル搭載し、高音質を追求したポータブルプレーヤー。Bluetooth対応のほか、自社開発の3.5mm 5極バランス対応コネクタを採用し、フルバランス出力も可能だ。
重量は約37g、サイズは43.8×45×13.8mm。筐体にはアルミ合金を採用することで、高級感のあるデザインに仕上がっている。
ディスプレーは、1.54インチ、240×240のタッチスクリーンを採用。SoCに省電力の「Ingenic X1000 SoC」、OSに独自開発の「MTouchOS」を搭載しており、連続再生時間は最大で9.5時間となっている。
さらに、オーディオプレーヤーとしてだけでなく、ポータブルアンプとして使えるUSB-DAC機能を搭載。送受信に対応したBluetooth機能も使えるので、レシーバーとして活用するなど、シーンに応じた使い分けが可能だ。
このほか、ハイレゾ対応、microSDカードスロットでストレージ増設可能（最大2TB）で、純正のレザーケースや、クリップケース、3.5mm 5極 to 4.4mmバランスアダプタといった純正アクセサリーも同時発売する。
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