iPod nanoの再来！？ 多機能をポケットサイズに収めたオーディオプレーヤー

コンパクトなオーディオプレーヤーが登場

アンプやBluetoothレシーバーとしても使える

M0 Pura

ポータブルアンプやレシーバーにもなる

M0 Pura PUレザーケース

M0 Pura／Pro対応クリップケース

3.5mm 5極 to 4.4mmバランスアダプタ

MUSINは7月24日、同社の取り扱っている「SHANLING」ブランドから、ポケットサイズのポータブルプレーヤー「M0 Pura」を発売する。販売価格は2万3760円。ビックカメラ.comやヨドバシ.com、Amazon.co.jpなどで予約受付中だ。新製品は、最小クラスのサイズながら、DACチップ「CS43131」をデュアル搭載し、高音質を追求したポータブルプレーヤー。Bluetooth対応のほか、自社開発の3.5mm 5極バランス対応コネクタを採用し、フルバランス出力も可能だ。重量は約37g、サイズは43.8×45×13.8mm。筐体にはアルミ合金を採用することで、高級感のあるデザインに仕上がっている。ディスプレーは、1.54インチ、240×240のタッチスクリーンを採用。SoCに省電力の「Ingenic X1000 SoC」、OSに独自開発の「MTouchOS」を搭載しており、連続再生時間は最大で9.5時間となっている。さらに、オーディオプレーヤーとしてだけでなく、ポータブルアンプとして使えるUSB-DAC機能を搭載。送受信に対応したBluetooth機能も使えるので、レシーバーとして活用するなど、シーンに応じた使い分けが可能だ。このほか、ハイレゾ対応、microSDカードスロットでストレージ増設可能（最大2TB）で、純正のレザーケースや、クリップケース、3.5mm 5極 to 4.4mmバランスアダプタといった純正アクセサリーも同時発売する。